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TÜSİAD yine hükümeti hedef aldı! Geçmişte olduğu gibi yine devreye mi giriyor? Çarpıcı sözler: Ülkenin çıkarlarını değil küresel çıkarları savunan örgüt!

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.08.2022 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
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TÜSİAD yine hükümeti hedef aldı! Geçmişte olduğu gibi yine devreye mi giriyor? Çarpıcı sözler: Ülkenin çıkarlarını değil küresel çıkarları savunan örgüt!

Son dakika haberi... TÜSİAD yine devreye girdi. Hükümetin ekonomi politikaların eleştirdi. TÜSİAD geçmişte olduğu gibi yine devreye mi giriyor? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

TÜSİAD'dan hükümetin ekonomi politikalarına yine eleştiriler geldi. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, enflasyonla doğru yöntemlerle mücadele edilmediğini savundu.

TÜSİAD geçmişte olduğu gibi yine devreye mi giriyor? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

DÜNYA ÇAPINDA SİYASET ÜRETEN TÜRKİYE

İşte o açıklamalardan satır başları;

TÜSİAD her defasında devreye giriyor. Türkiye'deki olumlu diyebileceğimiz dünya çapında siyaset üreten bir sürecin içinden geçiyoruz. Dünyaya nefes aldıran bir tahıl koridoru meselesini halleden Türkiye'den bahsediyoruz. Nükleer enerjiyle ilgili önemli adımların atıldığı bir aşamadan geçiyoruz.

TÜSİAD'IN DAYATTIĞI EZBER

Ekonomide de yeni bir yaklaşım deneniyor. Tabii ki bunun sıkıntıları var getirdiği özel bir durum var. Dünyadaki bütün sıkışmaların ekonomik enflasyonun artışı ki sadece bizde değil bütün gelişmiş ülkelerde var. Ama bize özel bir yanı da var mı var. Biz 58'den beri bilinen çok klasik ezberden çıkamadık. Bu TÜSİAD'ın dayattığı bir ezberdi. Siyasi iktidarlara her dönem aynı şeyi dayattı.

"ÜLKE ÇIKARLARINI DEĞİL KÜRESEL ÇIKARLARI SAVUNAN ÖRGÜT"

TÜSİAD dediğin şeyde arkasında IMF var onun arkasında da küresel güçler var. TÜSİAD hiçbir zaman kendi ayakları yere bastığı parasını kazdığı ülkenin çıkarlarını değil bu küresel çıkarları savunan örgüt olmaktan öteye geçmemiştir. Bunu en son 2008 finansal krizinde gördük. Israrla IMF'den 50 milyar dolar para alınıp bunlara dağıtılmasını istediler. Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili duydukları kaygıların hepsi bu küresel kaygıların ötesine geçmiyor.

TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN DEVREDELER

Sonuca giden bir Türkiye'nin önünü kesmek için sadece TÜSİAD değil onunla beraber diğer güçler de harekete geçmiş durumda. Bu aslında siyasi tavırdır ekonomiyi eleştiriyor gibi görünüyor ama aslında iktidarın istenmediğinin altını çizen bir yaklaşım sergiliyor.

TÜSİAD'ın her zaman tekrar ettiği bu TÜSİAD her zaman darbelerin arkasında olan bir örgüt. Çoğulcu bir demokrasiden falan bahsetmesinler. 28 Şubat'talar gözümüzün önünde çıkıp destek verdiler. Bir de çoğulcu demokrasiden bahsetmesinler.

Kendi çıkarları eksenindeki bir duruşa hizmet ediyorsa anlamlıdır. Halkın ve Türkiye'nin geleceğine yönelik herhangi bir kaygılarının olduğuna inanmıyorum.

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