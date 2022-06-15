Başkan Erdoğan’ın TÜSİAD çıkışı ne anlama geliyor? | Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür: TÜSİAD’ın diğer adı faiz lobisidir!

BAŞKAN ERDOĞAN TÜSİAD'A NE YANIT VERMİŞTİ?

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi: Dış politikada sen bize ders veremezsin. Sen daha çıraksın, kalfa dahi olamadın. Dün bir, bugün iki. Ne oldu ki bu iktidara ders vermeye kalkıyorsun. Önce haddini bil, haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler. Bunu da bilmeleri lazım. Biz dış politikada İsveç, Finlandiya, niye bunlara karşı tavır alıyoruz? Neden? İsveç'in, Finlandiya'nın sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı mı açacağız, onların yanında mı yer alacağız? Ey TÜSİAD, siz onların yanında yer alabilirsiniz. Biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız, bunu bilesiniz. İşte Batı'yı görüyoruz. Almanya'da caddelerde Alman polisinin nezaretinde bu terör örgütleri yürüyüşler yapıyorlar. Fransa'da yürüyüşler yapıyorlar. Maalesef İngiltere'de hakeza öyle. Avrupa'nın bütün ülkelerinde, aynı durumla karşı karşıyayız. Bütün bunlara karşı sizin ali menfaatlerinizi korumak için sesimizi çıkarmayacak mıyız? Kusura bakmayın, sizden önce gelen ağa babalarınız da aynı kafadaydılar, görüyorum ki siz de aynı kafadasınız. Eğer TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın ve görüyorum ki sizler aynı merkezden idare ediliyorsunuz. Aynı merkez belli, CHP. Oradan size neyi sufle ediyorlarsa siz de aynen o ağızla konuşuyorsunuz. Sizden önceki ağa babalarınız da böyle konuşuyordu siz de aynı şekilde konuşuyorsunuz. Öyleyse bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır, yerli ve milli duruş sergilemeyene kapalıdır."

TÜSİAD BAŞKANI NE DEDİ?



Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD'ın yüksek istişare konseyinde konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, rekabetçi kur ve cari fazla politikalarının istenilen sonuçları vermediğini belirterek, geleneksel politikalara dönülmesi gerektiğini ifade etti.