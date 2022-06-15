Son dakika | Başkan Erdoğan TÜSİAD’a dersini verdi: Haddini bil

"KAPIMIZI HİÇ ÇALMASIN"

Ey TÜSİAD; siz onların yanında yer alabilirsiniz biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Eğer TÜSİAD bu gidişle devam ederse kapımızı hiç çalmasın. Görüyorum ki siz aynı merkezden idare ediliyorsunuz; CHP." diye konuştu.

BUNLAR NE ZAVALLI YA

TÜSİAD'ın şu anda başındaki 'Büyüme her şey değildir' diyor. İhracat olmazsa, büyüme olmazsa sen ayakta duramazsın. Bütün bunlar CHP ağzı. Sadece ithalat öyle mi? İthalat seni batırır. İhracatı bir kenara koyacak olursa bu ülke zaten yürümez. diyorlar ki akademisyenlerin oalcak. Be zavallı, bizim yanımızda akademisyenlerin olmadığını sana kim söylüyor. Çalışanlarımız içinde de vekillerimiz arasında da akademisyenlerimiz var. Bundan sonra hangi akademisyenlerle çalışacağımızı sana sorarız, senin vereceğin isimlerle çalışırız. Bunlar ne zavallı ya.

Cari dengede yılın ilk dört ayında 37 milyar doların üzerinde fazladayız. Türkiye Ekonomi Programı'nın en başına istihdamı yerleştirmek öyle rastgele bir tercih değildir. İstihdamda bu çatıyı daha da yükseltmek ve hedefi yakalamak için yatırımı, üretimi, ihracatı teşvik ediyoruz. Son yayınlanan verilere göre sanayi üretimi yüzde 10.8 oranında arttırarak beklentiyi aştı. Dar gelirlilerin, ücretlilerin hayat pahalılığı sebebiyle refah kayıplarını telafi etmek için sürekli yeni programlar devreye alıyoruz. İnşallah Şubat, Mart'ta enflasyon önemli ölçüde gerileyeceği için attığımız adımları daha iyi görebileceğiz. Hiçbir insanımızın yokluğa mahkum olmaması için her türlü çabayı sergiliyoruz. Ülkemizdeki sorun işsizlik değil, mevcut gelirle daha az satın alma gücüne sahip olunmasıdır. Biz de buna odaklanıyoruz.