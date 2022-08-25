Gülşen'in sözlerinin perde arkası ne? Örgütlü bir kaos planı mı? Çarpıcı sözler: Bunların bütün sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu'dur!
Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatipliler hakkındaki sözler infiale neden oldu. Savcılık halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan şarkıcı hakkında soruşturma başlattı. Olayın perde arkasında ne var? Örgütlü bir kaos planı mı? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu olayın neresinde? Gazeteci Yazar Murat Özer ve Hukukçu Avukat Serdar Öktem, konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Gülşen, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" dedi.
Şarkıcı bu kez, İmam Hatip mezunlarına hakaret etti, skandal sözler infiale neden oldu.
Savcılık halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan şarkıcı hakkında soruşturma başlattı.
Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı şarkıcıya her kesimden tepki yağdı.
Aşırı dekolteli sahne kıyafetleriyle son dönemde sık sık gündeme gelen 46 yaşındaki şarkıcı Gülşen, yeni bir skandala imza attı.
Şarkıcının Nisan ayında verdiği konser sırasında birinden bahsederken İmam Hatip mezunlarına hakaret ettiği ortaya çıktı.
İşte bu sözler sosyal medyada gündem oldu. Sivil toplum kuruluşları şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.
Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı da verildi.
Peki olayın perde arkası ne? Gülşen'in skandalları planlı mı? Örgütlü bir kaos planı mı? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu olayın neresinde? Gazeteci Yazar Murat Özer ve Hukukçu Avukat Serdar Öktem, konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"PLANLI VE ÖRGÜTLÜ"
Gazeteci Yazar Murat Özer: Söz konusu şahsın bu yapmış olduğu bu çirkin saldırının planlı ve örgütlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzun bir süredir Gülşen önce son derece topluma aykırı bir şekilde giydiği kıyafetleriyle gündem olmuştu neredeyse çırılçıplak sahneye çıkmıştı bununla tepkileri üzerine toplamıştı.
LGBT LOBİSİ
Türkiye'de ciddi bir LGBT lobisi var Gülşen üzerinden bu propaganda faaliyetlerini yürüttüğünü görüyoruz. Özellikle CHP'li belediyelerin düzenlemiş olduğu konserlerde peş peşe başlangıcını o yaptığı için söylüyorum LGBT bayrağı açarak propagandasını yapmıştı. Daha sonra başka bir takım şarkıcılar da benzeri şeyleri yapmışlardı.
"SEÇİMLERE KADAR TANSİYON YÜKSELTİLECEK"
Seçimlere kadar bu tansiyonun giderek bu kişiler eliyle yükseltileceğini düşünüyorum. Bunun arkasında bütünüyle politik bir zihin olduğunu görmemiz lazım. Sadece bireysel bir saldırı olmadığının kanaatindeyim. İmam Hatiplere yönelik çirkin saldırı aslında yeni başlamış değil biz buna alışıktık zaten 28 Şubat darbesi esnasında da darbecilerin temel hedefinde olan kurum İmam Hatiplerdi ve gelir gelmez ilk yaptıkları iş İmam Hatiplerin ortaokul kısımlarını kapatmak ve meslek liselerinde ortaokul kısımlarını kapatmak oldu.
"POLİTİK BİR ZİHNİN DIŞA YANSIMASI"
Bu düşmanlığın arkasında İslam'a olan dindarlara olan yönelik düşmanlık olmakla beraber temelde aslında politik bir zihin dünyasının dışa yansıması olduğunu söyleyebiliriz.
"CESARET KILIÇDAROĞLU'NDAN!"
Ama bu nereden besleniyor? Onu da görmemiz lazım. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun son birkaç gündür yapmış olduğu açıklamaları alt alta koyduğumuzda buradan bir cesaret alındığını söyleyebiliriz. Çünkü birkaç gün önce Kılıçdaroğlu kendisine sorulduğunda LGBT ile alakalı 'Bu Türk aile yapısını bozar mı?' denildi 'Hayır efendim ne münasebet böyle bir şey olabilir mi aile yapısını bozmaz' dedi. Peşinden bir takım festivaller iptal edildi ve bu iptal edilen festivaller üzerine de hemen çıkarak valileri tehdit etti gençlerin eğlenmesine karşı çıkarsanız yok öyle yağma size boyun eğmeyeceğiz diyerek üstelik tehdit etti.
"GERİLİMİN BU ŞEKİLDE ARTMASINI İSTİYORLAR"
İptal edilmiş olan festivaller üzerinden CHP lideri yaşam tarzımıza müdahale diyor. İşte Gülşen denen kişi de çıkar herkesin ortasında İmam Hatiplere açıkça hakaret eder küfreder çünkü böyle bir tansiyonun oluşmasını istiyorlar. Gerilimin bu şekilde artmasını istiyorlar. Böyle bir kamplaşma istiyorlar. Başından beri zaten muhalefetin temel hedefi bu şekilde bir kamplaşmanın yaratılmasıydı.
"ÖRGÜTLÜ BİR ŞEYİN PARÇASI"
Ancak işin artık dozunu tamamen kaçırmış durumdalar. Burada temel problem bu şarkıcı olarak ifade edilen kişinin yapmış olduğu hakaretin ötesinde çünkü onun yaptığı şey bireysel ama bir örgütlü bir şeyin parçası olduğunu söyleyebiliriz.
"TEPKİLERİN HEDEFİNDE OLMASI GEREKEN CHP"
Asıl burada tepkilerin hedefinde olması gereken kurum CHP liderliğidir. Çünkü Türkiye'de kamplaşmayı yapan ayrıştırmayı hedefleyen ve valilerin almış olduğu temelde güvenlik gerekçesiyle ya da turizm varlıklarının korunması gerekçesiyle alınmış olan bir kararı dahi yaşam tarzına müdahale olarak değerlendirmek şeklinde toplumu ayrıştırıcı bir tarz içerisinde oluyor.
"KILIÇDAROĞLU KAOSTAN BESLENİYOR"
Hukukçu Avukat Serdar Öktem: Halkı kin ve nefrete sürüklemenin suçu kanunda belli 3 yıla kadar hapis cezasını gerektiriyor.
Bunların bütün sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Çünkü Cumhur İttifakı yapacak diye önce valilere salladı emniyet müdürlerine salladı arkasından sanatçıları galeyana getirdi bir kaos yarattı kaostan besleniyor. Kaostan beslenerek sonuç alabileceğini düşünüyor.
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