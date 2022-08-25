Gülşen’in sözlerinin perde arkası ne? Örgütlü bir kaos planı mı? Çarpıcı sözler: Bunların bütün sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu’dur!

LGBT LOBİSİ

Türkiye'de ciddi bir LGBT lobisi var Gülşen üzerinden bu propaganda faaliyetlerini yürüttüğünü görüyoruz. Özellikle CHP'li belediyelerin düzenlemiş olduğu konserlerde peş peşe başlangıcını o yaptığı için söylüyorum LGBT bayrağı açarak propagandasını yapmıştı. Daha sonra başka bir takım şarkıcılar da benzeri şeyleri yapmışlardı.

"SEÇİMLERE KADAR TANSİYON YÜKSELTİLECEK"

Seçimlere kadar bu tansiyonun giderek bu kişiler eliyle yükseltileceğini düşünüyorum. Bunun arkasında bütünüyle politik bir zihin olduğunu görmemiz lazım. Sadece bireysel bir saldırı olmadığının kanaatindeyim. İmam Hatiplere yönelik çirkin saldırı aslında yeni başlamış değil biz buna alışıktık zaten 28 Şubat darbesi esnasında da darbecilerin temel hedefinde olan kurum İmam Hatiplerdi ve gelir gelmez ilk yaptıkları iş İmam Hatiplerin ortaokul kısımlarını kapatmak ve meslek liselerinde ortaokul kısımlarını kapatmak oldu.