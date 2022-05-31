FOX TV’nin süt hayvancılığı algısı çürütüldü! Sür üreticileri FOX TV’ye tepki gösterdi

FOX spikeri, "Süt üreticisinin maliyeti katlandı, yükseltilen süt fiyatı da kurtarmıyor artık." diye anons geçerken üreticilerin buna cevabı, "Şu an yem parası ödüyorum 20 lira ben alıyorum 38 lira. Ben kazanıyorum. Bu fiyatlar memnun edici. Elimize geçen para iyi." oldu. FOX TV'nin algı yapmak istediği haberi, çiftçiler bu sözlerle yalanladı.