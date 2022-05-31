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FOX TV’nin süt hayvancılığı algısı çürütüldü! Sür üreticileri FOX TV’ye tepki gösterdi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 31.05.2022 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
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FOX TV’nin süt hayvancılığı algısı çürütüldü! Sür üreticileri FOX TV’ye tepki gösterdi

FOX TV bu kez hayvancılık üzerinden algı yapmak istedi. Süt fiyatlarının kurtarmadığı ve ineklerin de bu yüzden kesime gönderildiği iddia edildi. A Haber ekibi haberin yapıldığı Edirne'ye gitti, süt üreticilerine mikrofon uzattı. Bakın hayvancılar ne dedi, FOX TV'nin haberi nasıl çürütüldü.

FOX TV'nin hayvancılık, tarım ve çiftçi üzerinden oynadığı oyunlar bitmiyor. Son olarak süt hayvancılığını hedef aldı ama bu haberi de yine üreticiler tarafından yalanlandı.

FOX spikeri, "Süt üreticisinin maliyeti katlandı, yükseltilen süt fiyatı da kurtarmıyor artık." diye anons geçerken üreticilerin buna cevabı, "Şu an yem parası ödüyorum 20 lira ben alıyorum 38 lira. Ben kazanıyorum. Bu fiyatlar memnun edici. Elimize geçen para iyi." oldu. FOX TV'nin algı yapmak istediği haberi, çiftçiler bu sözlerle yalanladı.

FOX TV, Edirne'nin bir köyüne gidip hayvancılıkla ilgi haber yaptı. Süt üreticisinin memnun olmadığı hatta; süt ineklerinin kesime gönderildiğini iddia etti. A Haber ekibi de bölgeye gidip besici ve oda başkanları ile konuştu, gerçekleri ortaya çıkardı.

FOX muhabiri, "Maliyetler yıldan yıla arttıkça özellikle dişi hayvanlar kesime gönderildi." diye büyük bir algıya imza atmaya çalışırken A Haber'e konuşan üretici, "Köyümüzde de kesime giden sığır hayvanı yoktur." diyerek oyunu bozdu.

Yapılan algı operasyonunda süt ineklerinin kesime gönderildiği söylenirken üretici öyle bir şey olmadığını aksine 23 kat kar ettiğini belirtiyor.

Hayvancılıkla uğraşanlar, FOX TV'nin haberinin aksine fiyatlardan oldukça memnun. Süt fiyatı mayıs ayında üreticilerin beklediği fiyata geldi.

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