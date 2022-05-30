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Son dakika: RTÜK'ten FOX TV, Tele 1, KRT, Halk TV, Flash Haber TV'ye para cezası! Selçuk Tepeli'nin bardak fırlatma şovuna ceza kesildi

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Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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Son dakika: RTÜK’ten FOX TV, Tele 1, KRT, Halk TV, Flash Haber TV’ye para cezası! Selçuk Tepeli’nin bardak fırlatma şovuna ceza kesildi

Son dakika haberi... Radyo ve Televizyon Üst Kurulu , yayıncılık ilkelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Tele 1, KRT, Halk TV ve Flash Haber TV'ye üst sınırdan idari para cezası verdi. RTÜK ayrıca haber sunduğu esnada bardağı kameraya doğru fırlatan FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin de ifadeleri ve hareketi nedeniyle, FOX TV'ye üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

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