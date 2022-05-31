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FOX TV’nin süt hayvancılığı algısı çürütüldü! Sür üreticileri FOX TV’ye tepki gösterdi

A Haber
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Giriş: 31.05.2022 14:49
FOX TV bu kez hayvancılık üzerinden algı yapmak istedi. Süt fiyatlarının kurtarmadığı ve ineklerin de bu yüzden kesime gönderildiği iddia edildi. A Haber ekibi haberin yapıldığı Edirne'ye gitti, süt üreticilerine mikrofon uzattı. Bakın hayvancılar ne dedi, FOX TV'nin haberi nasıl çürütüldü.
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FOX TV’nin süt hayvancılığı algısı çürütüldü!
FOX TV’nin süt hayvancılığı algısı çürütüldü!
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