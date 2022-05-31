FOX TV’nin süt hayvancılığı algısı çürütüldü! Sür üreticileri FOX TV’ye tepki gösterdi

FOX TV bu kez hayvancılık üzerinden algı yapmak istedi. Süt fiyatlarının kurtarmadığı ve ineklerin de bu yüzden kesime gönderildiği iddia edildi. A Haber ekibi haberin yapıldığı Edirne'ye gitti, süt üreticilerine mikrofon uzattı. Bakın hayvancılar ne dedi, FOX TV'nin haberi nasıl çürütüldü.

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