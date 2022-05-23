FOX TV sunucusu Gülbin Tosun’dan küçük Mahra’nın annesine ağır hakaret! Savcılığa şikayet edildi

Çok üzüldüğünü, büyük bir acıyla travma içerisinde olduğunu dile getiren Pınar, "Hakkımızı savunurken, çocukların yaşam hakkını savunurken haber bülteni sunan, tarafsız olması gereken bir insanın bu şekilde hakaret etmesi beni çok sarstı. Çünkü biz gazetecilerin tarafsız olmaları gerektiğini düşünürüz. Neden bu kadar sinirlendiğini bilmiyorum. Bir taraf olacaksa eğer çocuktan taraf olmasını, çocukların yaşam hakkını savunmasını isterdim." diye konuştu.