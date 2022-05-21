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FOX TV spikeri Selçuk Tepeli’den tepki çeken tavır: İzleyici ve ekip arkadaşlarını hiçe saydı

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 21.05.2022 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
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FOX TV spikeri Selçuk Tepeli’den tepki çeken tavır: İzleyici ve ekip arkadaşlarını hiçe saydı

FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, canlı yayın esnasında sinirlenerek önce kalemi ardından da masada duran bardağı fırlattı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepki topladı.

Sinirlenip bağırdı kalemi kağıdı fırlattı, yetmedi bardağı devirdi. FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli yayın ahlakını, izleyicisine saygıyı hiçe sayan bir yayına imza attı.

Sunduğu habere sinirlenen tepelinin hareketleri sosyal medyada da büyük tepki çekti. Tepeli'yi "şovmenlik" yapmakla suçlayan sosyal medya kullanıcıları Radyo Televizyon Üst Kurulu'nu etiketlediği paylaşımlarla FOX TV ve Tepeli'ye tepki gösterdi.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği de Twitter hesabı üzerinden Selçuk Tepeli'ye seslenerek, "Sunuculuk, şovmenlik değildir. Haber merkezi, kabare değildir. Canlı yayında rejideki emekçilere, kameramanlara bağırmak, kalem ve bardak fırlatmak; emeğe saygısızlıktır. Rejidekileri ve kameramanları dublör olarak görmek terbiyesizliktir. Haddini bil Selçuk Tepeli!'' mesajını paylaştı.

FOX TV spikerine sert tepki! FOX TV SPİKERİNE SERT TEPKİ!
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