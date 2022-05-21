FOX TV spikeri Selçuk Tepeli’den tepki çeken tavır: İzleyici ve ekip arkadaşlarını hiçe saydı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği de Twitter hesabı üzerinden Selçuk Tepeli'ye seslenerek, "Sunuculuk, şovmenlik değildir. Haber merkezi, kabare değildir. Canlı yayında rejideki emekçilere, kameramanlara bağırmak, kalem ve bardak fırlatmak; emeğe saygısızlıktır. Rejidekileri ve kameramanları dublör olarak görmek terbiyesizliktir. Haddini bil Selçuk Tepeli!'' mesajını paylaştı.

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