Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan’dan 6’lı ittifak açıklaması: Birlik olduklarına inanmamızı bekliyorlar

"BİRLİK OLDUKLARINA İNANMAMIZI BEKLİYORLAR"

Terör ile mücadele diyorlar. İYİ Parti daha yeni Suriye ve Irak tezkeresine TBMM'de onay verdi. CHP ve Saadet Partisi ise 'çekilelim' dedi. Tezkereye 'onay vermeyelim' dediler. Eğer biz CHP, Saadet ve HDP'nin eline kalmış ülke olsaydık şu anda şehit vererek bizim güvenli bölgeler oluşturmuş olduğumuz Suriye ve Irak'taki alanlardan çekilmek zorunda kalacaktık. İYİ Parti, kendi seçmenine göre farklı bir oy verdi ama koalisyon olduğunda ne oy verecek? Biz o güvenli bölgelerden çekilseydik inanılmaz bir sığınmacı yığılışı olacaktı. Şimdi çekilelim diyenler yine iktidarı suçlayacaklardı. Çok konforlular. Eleştirecek bir şey buluyorlar. Aynı yuvarlak masanın etrafına oturdular diye birlik olduklarına inanmamızı bekliyorlar.

CHP'NİN SKANDAL "YUNANİSTAN" SÖYLEMLERİ

Yunanistan konusunda CHP'nin söylemi ve 12 adanın silahlandırılması meselesi ortada. Kılıçdaroğlu 'Yunanistan mı bize mi saldıracak?' diyor. Yine aynı Dış Politika Başdanışmanı 'Mavi Vatan yayılmacı bir politikadır' diyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı mı konuşuyor, CHP'nin dışişlerinden sorumlu başdanışmanı mı konuşuyor belli değil."