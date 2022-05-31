Fahiş konut fiyatına vergi freni! Ev kirasını yükseltene ceza
Kiralık konut ve satışlarının gerçek değerinin üzerinden beyan edilmesi ve internet üzerindeki satışlar üzerinden vergilendirilmesi yapılacak. İnternet üzerinden fahiş fiyatların önü kesilecek. Buralarda yer alan ilanlar Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmek zorunda olacak. Herkes istediği gibi fiyat belirleyemeyecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Faruk Erdem'in öne çıkan ifadeleri:
"Hem fiyatların kontrolü oradan sağlanacak hem burada satılan fiyata göre de vergilendirme yapılacak. İnternet siteleri ve e-Ticaret üzerinden satış yapanlar da bu sisteme dahil olacak. Gelir İdaresi ev ile ilgili alan ve satan ile ilgili tüm bilgileri talep edebilecek. Hem vergilendirme yapılacak hem de fahiş fiyat olup olmadığı kontrol edilecek.
Bir bölgede ev fiyatları 1 birimden giderken 3'ten satanlar veya ilanlara 'sadece yabancıya satılır' ibaresi koyanlar bunların hepsinin fotoğrafı çekilecek. Buradaki başıbozuk durum ortadan kaldırılacak. İnsanlar mallarına istediği fiyata verebilir ancak bunun bir karşılığı olması lazım. O bedel üzerinden vergi ödenmeli.
Kiracılar ücretlerini bankalardan yatırmak zorunda. Burada ödemeler yapılırken "kira ödemesi" tercihi mutlaka yapılmalı. Bu noktadan sonra teftişlerde bu ortaya çıkıyor ve vergi ödemesi yapılıyor. Evinize alıcınız varsa yüksek fiyat verebilirsiniz ancak burada bir fırsatçılık varsa işlem yapılır. Bu tür tedbirler de alınacak.
Kira bedellerinin fahiş şekilde artmasını önlemek için 4 bakanlık birden çalışıyor. Kısa süre içerisinde bu düzenlemeyi göreceğiz. Burada hem ev sahibini hem kiracıyı korumak lazım. Burada vatandaş dürüstçe işlemlerini yapıyorsa korkacak bir durum yoktur."
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