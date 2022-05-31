Fahiş konut fiyatına vergi freni! Ev kirasını yükseltene ceza

Faruk Erdem'in öne çıkan ifadeleri:

"Hem fiyatların kontrolü oradan sağlanacak hem burada satılan fiyata göre de vergilendirme yapılacak. İnternet siteleri ve e-Ticaret üzerinden satış yapanlar da bu sisteme dahil olacak. Gelir İdaresi ev ile ilgili alan ve satan ile ilgili tüm bilgileri talep edebilecek. Hem vergilendirme yapılacak hem de fahiş fiyat olup olmadığı kontrol edilecek.