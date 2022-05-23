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Son dakika: FOX TV sunucusu Gülbin Tosun'dan yüreği yanan Mahra Melin Pınar'ın annesine hakaret ve tehdit

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Giriş Tarihi: 23.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
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Son dakika: FOX TV sunucusu Gülbin Tosun’dan yüreği yanan Mahra Melin Pınar’ın annesine hakaret ve tehdit

Son dakika haberi... FOX TV'de haber spikeri Gülbin Tosun, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesine sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ve tehdit etti. Tosun'un akılalmaz sözlerine "#GülbinTosunİstifa" etketi ile sosyal medyadan tepki yağdı.

FOX TV haber sunucusu Gülbin Tosun, sosyal medya paylaşımıyla büyük tepki çekti. Tosun, sosyal medya üzerinden başıboş köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesine "Senin peşinden yarın geliyorum", "Arsız sefil" diye hakaret ederek tehditte bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Başı boş köpeklerle ilgili sitemini dile getiren acılı anne, Gülbin Tosun'un hakaretlerine maruz kaldı. 9 yaşındaki evladını kaybeden acılı anneye Tosun'un verdiği tepki, sosyal medyada gündem oldu.

TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMINI SİLDİ

Gülbin Tosun bu yorumunun ardından, gelen tepkilerden sonra paylaşımını sildi. Ancak böyle bir vicdansızlığa imza atan birinin ana haber sunucusu olması tepkilerin büyümesine neden oldu.

EKŞİ SÖZLÜKTE BAŞLIK AÇILDI

#GülbinTosunİstifa

Sosyal medya kullanıcıları, Gülbin Tosun ile beraber FOX TV'ye de tepki gösterdi. Sosyal medya platformu olan Ekşi Sözlük'te başlık açıldı ve sosyal medya kullanıcıları #GülbinTosunİstifa etiketi kullanmaya başladı.


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