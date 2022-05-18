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FOX TV’nin bir algı operasyonu daha çöktü! FOX’un karpuzla yalan haberi deşifre oldu

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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FOX TV’nin bir algı operasyonu daha çöktü! FOX’un karpuzla yalan haberi deşifre oldu

FOX TV, üreticilerin İran'dan ithal edilen karpuz nedeniyle zor durumda olduğunu iddia etti, yaptığı haberle algı operasyonuna girişti. CHP Adana milletvekilinin de destek verdiği kara propagandaya çiftçiler cevap verdi.

FOX TV, 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nde karpuz üretimiyle ilgili habere yer verdi. İddiaya göre İran karpuzunun ithalatı üreticiyi zor durumda bırakıyordu. Kara propagandaya CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de destek verdi.

İran karpuzu daha erken hasat edildiği için tezgahlardaki yerini aldı. Bu durum yıllardır böyle devam ediyor.

A Haber mikrofonlarına konuşan Adana'daki karpuz üreticisi, "İran'dan Türkiye'ye karpuz geldiği zaman Türkiye'de karpuz üretilmiyordu daha. Şu anda Antalya'da ve Türkiye'de üretim başladı." dedi.

Türkiye karpuz üretiminde Çin'den sonra dünyada 2. sırada geliyor. Türkiye üretmiş olduğu karpuzların yarıdan fazlasını diğer ülkelere ihraç ediyor. Mesele bu kadar net olduğu halde FOX TV yine algı peşine düştü.

Üreticinin korunması kapsamında hasat öncesi İran'dan karpuz alımı yapılmıyor. Hasat başladığında ise zaten yerel karpuz toplandığı için maliyet yüksekliği nedeni ile İran karpuzu tercih edilmiyor.

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