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İstanbul’daki sahabe Ebu Eyyub El Ensari! Türbesi dolup taştı

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Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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İstanbul’daki sahabe Ebu Eyyub El Ensari! Türbesi dolup taştı

İki yılın ardından camilerde teravih namazı kılınıyor, türbeler de ziyarete açıldı. İstanbul'da en çok ziyaret edilen yerlerden biri de Ebu Eyyub El Ensari hazretlerinin türbesi. Peki Eyyub El Ensari Hazretleri kim, neden her gün yüzlerce insan buraya gelip dua ediyor? İşte tüm merak edilenler…

İki yıllık pandemi molası bu Ramazan sona erdi. İstanbul'un gözbebeği mekanlardan Ebu Eyyub El Ensari hazretlerinin türbesi ziyaretçilerle dolup taştı. İstanbul'da maneviyatı en yüksek yerlerden biri Ebu Eyyub El Ensari hazretlerinin türbesi, özellikle Ramazan ayında ziyaretçi sayısı artıyor. İstanbullular, yerli yabancı turistler Hz. Muhammed'i (SAV) evinde 7 ay misafir eden bu sahabenin yanında Allah'a el açıp bol bol dua ediyorlar.

Ebu Eyyub El Ensari hicretten iki yıl kadar önce hanımı Ümmü Eyyub ile birlikte Müslüman oldu. Hz. Muhammed (SAV) 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etti. Medineli Müslümanların her biri Allah Resulü'nu evinde misafir etmek istedi. Hz. Peygamber, bir tercih yaparak onları gücendirmemek için devesinin çökeceği yere en yakın eve misafir olacağını söyledi.

"Mihmandar-ı Nebi" unvanıyla anılan Eyyub El Ensari hazretlerinin evi İslâmiyet'in öğretildiği bir mektepti. Hz. Peygamber fakir muhacirlere burada yemek verir, kendisine sunulan hediyeleri fakirlere burada dağıtırdı. Ev sahiplerine her vesile ile dua eder, onların bolluğa kavuşmalarını, huzur ve âfiyet içinde olmalarını dilerdi. Resul-i Ekrem kendi evine taşındıktan sonra da zaman zaman Ebu Eyyub'un evine misafir oldu.

Eyyub El Ensari hazretleri Hz. Peygamber'le birlikte Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Mekke'nin fethi ve Huneyn başta olmak üzere bütün gazalara katıldı. İstanbul Müftülüğü Vaizi Ümran Kılıçer, Hz. Peygamber'in İstanbul'un fethi ile ilgili hadisine dikkat çekti. Eyyub El Ensari hazretlerinin ilerlemiş yaşına rağmen Müslümanların ilk İstanbul kuşatmasına katıldığını anlattı.

Ebu Eyyub, kuşatma devam ederken hastalanarak vefat etti. Vasiyeti üzerine surlara yakın bir yere götürülerek oraya defnedildi. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed Han, Hocası Akşemseddin Hazretleri'ne müracaat ederek Ebu Eyyub El-Ensari'nin kabrinin bulunmasını istedi.

Akşemseddin hazretleri, manevi aleme dalıp murakabeye vardıktan sonra mübarek ve şanlı sahabenin kabrinin yerini gösterdi. Eyyub El Ensari hazretleri vahiy kâtiplerinden olması sebebiyle Hz. Peygamber zamanında Kur'an-ı Kerîm ayetlerinin bir araya getirilmesine hizmet etti. Ashap arasında ilmiyle de tanındığı için kendisine sorulan dinî konularda pek çok fetva verdi. Hz. Peygamber'den 150 hadis rivayet etti.

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