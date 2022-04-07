İstanbul’daki sahabe Ebu Eyyub El Ensari! Türbesi dolup taştı

Ebu Eyyub El Ensari hicretten iki yıl kadar önce hanımı Ümmü Eyyub ile birlikte Müslüman oldu. Hz. Muhammed (SAV) 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etti. Medineli Müslümanların her biri Allah Resulü'nu evinde misafir etmek istedi. Hz. Peygamber, bir tercih yaparak onları gücendirmemek için devesinin çökeceği yere en yakın eve misafir olacağını söyledi.