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Bucha’ya dönüş trafiği! Rusya’nın çekilmesinin ardından halk evlerine dönüyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Bucha’ya dönüş trafiği! Rusya’nın çekilmesinin ardından halk evlerine dönüyor

İstanbul’da yapılan Rusya ve Ukrayna müzakerelerinin ardından Rusya, Kiev ve çevresinden çekildi. Bucha’da yaşananlar tüm dünyanın gündemine otururken bölgeden savaş nedeniyle kaçan halk dönmeye başladı ve yoğun trafik oluştu. O noktada bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu son durumu aktardı.

Rusya'nın müzakereler çerçevesinde Kiev ve çevresinden çekilmesiyle hayat normale dönmeye başlarken Bucha'dan kaçan halk da geri gidiyor. Kent girişinde yoğun trafik oluştu. O noktadan Mert Hacıalioğlu şunları aktardı:

"Bucha'ya dönüşler başladı. Geri dönen vatandaşlar evlerinin son halini merak ediyor. Bucha'ya gidenler yoğun trafik oluşturdu. Kilometrelerce araba kuyrukları oluştu. Anayolun kapalı olması sebebiyle vatandaşlar köyler üzerinden ulaşmaya çalışıyor.

Bucha'da 30 bin kişi yaşıyordu ancak şu anda 3 bine yakın kişi kalmış durumda. Bilindiği üzere Bucha adeta hayalet kente döndü. Oldukça yoğun çatışmalar yaşandı bu noktada. Şimdi vatandaşlar o bölgeye doğru gitmeye çalışıyor.

Bölgede çok yoğun bir trafik olduğunu söylemek gerekir ve kilometrelerce kuyruk var. Tabi kontrol noktaları oluşturulmuş durumda ve oralarda ekipler görevlerini yerine getiriyor. Geri dönen insanlar en çok Bucha'nın durumunu merak ediyor.

Bucha kentinde altyapı tamamen bitmiş durumda. Altyapının düzeltilmesi için Ukrayna yönetimi gerekli adımları atıyor ve ekipleri görevlendirdi. Şantiye araçları bölgeye gidiyor ve otobüslerle bölgeye askerler taşınıyor. Yardım kuruluşları da bölgeye intikal ediyor."

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