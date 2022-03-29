Barışın kapısı İstanbul’da aralanır mı? Müzakere heyetleri ne konuşacak?

Bölgesel sorunlarda ve çatışmalara ancak bölge ülkeleri çare bulabilir. Karadeniz ülkesi Ukrayna'da bir savaş var. Bizim komşu ülkemiz ve Türkiye bu savaşa kayıtsız kalamaz. Bize ne işiniz var denilen coğrafyalarda bizim çok işimiz var. Türkiye'nin ne işi olduğunun da masanın kurulmasıyla beraber biz tam olarak sahaya yansıttığımızı görüyoruz. Bu Türkiye'nin mega diplomasi anlayışının artık sahaya yansımasıdır.