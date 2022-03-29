Barışın kapısı İstanbul’da aralanır mı? Müzakere heyetleri ne konuşacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin geçtiğimiz gün yaptığı görüşmede Rusya ve Ukrayna arasında online olarak yapılan müzakerelerin yüz yüze İstanbul’da yapılmasına karar verdi. Sıcak gelişmenin ardından dün Rusya ve Ukrayna heyetleri Türkiye’ye geldi. Heyetler Dolmabahçe Sarayı’nda masaya oturacaklar. Peki barışın adresi Türkiye olacak mı? Savaş son bulacak mı? Müzakere masasında neler konuşulacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.
Dr. Furkan Kaya'nın öne çıkan ifadeleri:
"Türkiye barış misyonundaki en önemli görevini yerine getiriyor. Ve biz bunu Antalya'da (Dışişleri Bakanları toplantısı) çıplak gözle gördüğümüzde artık diplomasinin sıfır noktasının da Türkiye olduğunu ifade etmiştik. Devlet Başkanları görüşmesinin de Türkiye olma ihtimalinin yükseldiğini konuşmuştuk. Bu müzakere heyetleri görüşmesinin ardından artık yakın bir zamanda Putin ve Zelenskiy'nin Türkiye'de görüşme ihtimalinin çok arttığını görüyorum.
Bu Türkiye'nin diplomasi zaferidir ama önceliğimiz silahların susması ve barış masasının kurulmasıyla beraber nihai bir barış anlaşmasına imza atılmasıdır. Öncelik ateşkesin sağlanmasıdır. Burada en önemli misyon Türkiye güven tesis eden bir ülke haline geldi. Uluslararası ilişkilerde çıkarlar var. Daimi dostluklar ve düşmanlıklar yoktur. Bugün Türkiye iki savaşan başkent arasında güven köprüsü inşa etti.
Bu başarı şu coğrafyada yaşayan hiçbir devletin yapabileceği bir misyon değil. Böylesine çevresi kritik sorunlarla, çatışmacı bölgelerle çevrelenmiş olan bir Türkiye'nin böylesine 3. Dünya Savaşı'nın sinyallerinin geldiği süreçte iki savaşan tarafı bir araya getirmesi çok büyük bir başarıdır.
Bunu ne Avrupa Birliği ülkesi ne ABD yapabilirdi. Artık şu görülüyor: Türkiye'nin kadim bir tarihi var, 2 bin yıllık devlet geleneği var. Türk hariciyesinin çok önemli misyonları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği dış politikanın ete kemiğe büründüğünü görüyoruz.
Bölgesel sorunlarda ve çatışmalara ancak bölge ülkeleri çare bulabilir. Karadeniz ülkesi Ukrayna'da bir savaş var. Bizim komşu ülkemiz ve Türkiye bu savaşa kayıtsız kalamaz. Bize ne işiniz var denilen coğrafyalarda bizim çok işimiz var. Türkiye'nin ne işi olduğunun da masanın kurulmasıyla beraber biz tam olarak sahaya yansıttığımızı görüyoruz. Bu Türkiye'nin mega diplomasi anlayışının artık sahaya yansımasıdır.
Silahlar sussun, müzakere masası kurulsun çünkü orada çatışma ortamı artarken tansiyon yükselirken masada bir şeyler görüşmenin anlamı yok. (Çatışmaların sürmesi) Büyük bir kara delik var, önce o kapatılacak, masada oturulacak. Mümkün mertebe bir orta yol bulunmaya çalışılacak. Ama burada çok önemli bir yol alındı. Dünya başkenti, tarihi başkent İstanbul'da bunun gerçekleşmesi bence çok önemli."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beklenen tarih: LGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 LGS sınavı ne zaman yapılacak? Lise adayları dikkat!
- Son dakika: KPSS 2022/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı: Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne nereden öğrenilir?
- Ara tatil ne zaman başlıyor? Okullarda 2022 Nisan ara tatili ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Tatil kaç gün sürecek?
- ÖSYM son dakika: MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Son duyurular
- Kara bulutlar üzerine çöktü! Tabir-i caizse final havası esiyor! Üç Kuruş'ta sular durulmuyor...
- Sigaraya 4-6 lira zam gelecek mi? Sigaraya yeni zam var mı, olacak mı? JTİ-BAT- Philip Morris - Turk TAB güncel ZAMLI liste...
- AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖF vize sınavları bu hafta yapılacak mı?
- Hangi yılda Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmayı başaran olmamıştır?
- Asgari ücret zammı son dakika: "Temmuz ayında zam gelecek" Asgari ücret Temmuz ayında ne kadar, kaç TL olacak?
- Macar mucit von Kempelen'in 1770'te "icat ettiği" "Mekanik Türk" içlerinde Napolyon Bonapart ve Benjamin Franklin'in de olduğu birkaç rakibe karşı hangi oyunu oynamış ve çoğunu kazanmıştır?
- Bir röportajında "Hayatımda hiç şarkı yazmadım. Aklıma bir şarkı fikri bile gelmedi. Sadece bir kez, belki" diyen kimdir?
- KDV hangi ürünlerde düştü, ne zaman geçerli olacak? Marketlerde fiyatlar düşecek mi? Temizlik ürünleri, arsa ve konut...