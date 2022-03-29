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Barışın kapısı İstanbul’da aralanır mı? Müzakere heyetleri ne konuşacak?

A Haber
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Giriş: 29.03.2022 09:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin geçtiğimiz gün yaptığı görüşmede Rusya ve Ukrayna arasında online olarak yapılan müzakerelerin yüz yüze İstanbul’da yapılmasına karar verdi. Sıcak gelişmenin ardından dün Rusya ve Ukrayna heyetleri Türkiye’ye geldi. Heyetler Dolmabahçe Sarayı’nda masaya oturacaklar. Peki barışın adresi Türkiye olacak mı? Savaş son bulacak mı? Müzakere masasında neler konuşulacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.
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