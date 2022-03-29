İstanbul barışa öncü olur mu? Tarihi zirve barışın yolunu açar mı?

Rusya ve Ukrayna heyetleri dün itibariyle İstanbul’a geldi. Bugün heyetler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya sizden müjde bekliyor” mesajının ardından Dolmabahçe’de görüşmelere başladı. İstanbul’daki tarihi görüşmeler barışın kapısını açar mı? Rusya ve Ukrayna savaşı bitecek mi? Müzakere masasında taraflar neler konuşacak? Savaş İstanbul’da biter mi? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör ve A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.

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