Rusya Ukrayna savaşında flaş gelişme! Ukrayna ordusu Rus konvoyunu pusuya düşürdü

ZELENSKİY: "RUSYA'YA UYGULANAN YAPTIRIMLARI ANALİZ EDEN BİR UZMAN GRUBU OLUŞTURUYORUZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun geri çekilmeye başladığını savunarak, birçok ülke liderleriyle diplomatik görüşmelerin sürdürdüğünü belirtti ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve sonuçlarının analiz edilmesi için uzman bir ekip kurulduğunu duyurdu.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine sürdürdüğü saldırılar ve bugüne dair sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, Rus ordusunun geri çekilmeye başladığını savunan Zelenskiy, "İşgalciler Irpen'den uzaklaştırıldı. Kiev'den uzaklaşıyorlar. Fakat bölgemizin bu kısmında güvenlikten bahsetmek için henüz çok erken. Çatışma devam ediyor. Rus birlikleri Kiev'in kuzeyini kontrol ediyor. Kaynaklara ve insan gücüne sahip. Zarar gören birimler yeniden toparlanıyor. Kayıpların yüzde 90 seviyelerine ulaşması bile onları durdurmuyor" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın Mariupol kentinde direnişin sürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Mariupol'de bugün itibariyle 143 çocuğun öldüğü biliniyor. Mariupol direnmeye devam ediyor" diye konuştu.