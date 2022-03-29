Rusya Ukrayna savaşında flaş gelişme! Ukrayna ordusu Rus konvoyunu pusuya düşürdü
Son dakika haberine göre: Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar kent ve kırsal alanlarda devam devam ediyor. Ukrayna ordusu, Rus askerlerinin bulunduğu konvoya pusu kurarak bombalı saldırı düzenledi. Ukrayna Savunma Birimleri, ülkedeki Moskova Patrikhanesi’ne bağlı olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne baskın düzenleyerek, Rusya yanlısı kilisenin papazı ve rahibi gözaltına aldı. İşte Rusya Ukrayna savaşından son dakika haberleri.
Görüntülerde, Ukrayna ordusu tarafından Rus konvoyunun geçişi sırasında zırhlı araçlara bombalı saldırı düzenlendiği kaydedildi. Saldırı sonrası kaç kişinin ve nerde öldüğüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 33 gün içinde 17 bin Rus askerinin öldürüldüğü, Rus ordusuna ait 586 tank, 1694 zırhlı askeri araç, 302 top atış sistemi, 95 çoklu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 123 savaş uçağı, 127 helikopter, 66 İnsansız Hava Aracı, bin 150 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 21 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiği duyuruldu.
RUSYA YANLISI PAPAZ VE RAHİP GÖZALTINA ALINDI
Ukrayna Savunma Birimleri, ülkedeki Moskova Patrikhanesi'ne bağlı olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne baskın düzenleyerek, Rusya yanlısı kilisenin papazı ve rahibi gözaltına aldı.
Rusya'nın Ukrayna saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna halkı arasında da gerilim had safhaya çıktı. Ukrayna'da, Moskova Patrikhanesi'ne bağlı olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bugün Ukrayna Savunma Birimleri tarafından baskın düzenlendi. Rusya yanlısı kiliseyi basan Ukrayna Savunma Birimleri tarafından, kilisede bulunan papaz ve rahip yaka paça gözaltına alındı.
Birçok kişinin gözünün önünde yaşanan olayda papaz ve rahip Ukrayna askerleri tarafından alıkonulurken, bu şahısların nereye götürüldükleri ve yaşayıp yaşamadıkları konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Kilise çevresi, papaz ve rahibin Çerkesı'ya bağlı Smila kentine götürüldüğünü duyururken, gözaltındaki Hristiyan din adamlarının akıbetinin henüz bilinmediğini aktardı.
ZELENSKİY: "RUSYA'YA UYGULANAN YAPTIRIMLARI ANALİZ EDEN BİR UZMAN GRUBU OLUŞTURUYORUZ"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun geri çekilmeye başladığını savunarak, birçok ülke liderleriyle diplomatik görüşmelerin sürdürdüğünü belirtti ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve sonuçlarının analiz edilmesi için uzman bir ekip kurulduğunu duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine sürdürdüğü saldırılar ve bugüne dair sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, Rus ordusunun geri çekilmeye başladığını savunan Zelenskiy, "İşgalciler Irpen'den uzaklaştırıldı. Kiev'den uzaklaşıyorlar. Fakat bölgemizin bu kısmında güvenlikten bahsetmek için henüz çok erken. Çatışma devam ediyor. Rus birlikleri Kiev'in kuzeyini kontrol ediyor. Kaynaklara ve insan gücüne sahip. Zarar gören birimler yeniden toparlanıyor. Kayıpların yüzde 90 seviyelerine ulaşması bile onları durdurmuyor" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın Mariupol kentinde direnişin sürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Mariupol'de bugün itibariyle 143 çocuğun öldüğü biliniyor. Mariupol direnmeye devam ediyor" diye konuştu.
Konuşmasında, birçok ülke liderleriyle diplomatik görüşmelerin sürdürdüğüne dikkat çeken Zelenskiy, "İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Savunmamızı daha fazla desteklemek ve Rusya'ya karşı yaptırımları güçlendirmek için İngiltere ile anlaştık. Kanada ayrıca Rus birliklerinin Ukrayna kentlerinde neden olduğu felakete dünyanın daha sert yanıt vermesini de destekliyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e, Ukrayna'ya sağlanan insani destek için teşekkür ettim" ifadelerini kaydetti. Birçok ülke tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımlarının sonuçları için bir uzman ekip kuracaklarını bildiren Zelenskiy, "Devlet Başkanlığı Ofisi'nde bu haftadan itibaren Rusya'ya uygulanan yaptırımları ve bunların sonuçlarını sürekli olarak analiz eden Ukraynalı ve uluslararası uzman grubu oluşturuyoruz" şeklinde konuştu.
RUS TANKI EL TİPİ TANKSAVAR İLE VURULDU
Rus ordusunun kontrolü sağlamaya çalıştığı Ukrayna'nın Mariupol kentinde alan kontrolü yapan bir Rus tankı, pusuya yatan bir Ukraynalı direnişçi tarafından el tipi tanksavar ile vurulmasına rağmen patlamadı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında en çok çatışmaların yaşandığı Mariupol kentinde Rus birlikleri kontrolü sağlamaya çalışıyor. Rusya kentte tam kontrolü sağladıklarını duyururken, Ukrayna tarafı ise kontrolün hala kendilerinde olduğunu iddia ediyor.
Kentte haftalardır yaşanan çatışmalar hala devam ederken, kent içinde 2 taraf arasındaki çatışmalar ise şiddetlenerek devam ediyor. Mariupol kentinde kaydedilen bir görüntüde, Rus birliklerinin kentte kontrolü sağlamak için sürekli devriyeler yaptığı sırada Rus ordusuna ait T-72 tipi tank bir sokağa girdi. Görüntülerde, çevrede Ukrayna askerlerinin olup olmadığını kontrol ederek ilerleyen tankı hedefine alan bir Ukraynalı direnişçi ise gizlendiği binanın penceresinden el tipi bir tanksavarı ateşlediği kaydedildi. Binanın penceresinden görüntüleri çeken kişi ise, "Yaşasın Azov taburu" ifadelerini kullandı. Tankın üst kısmı roketin vurmasıyla birlikte alev alırken, tank patlamayarak ise hiçbir şey olmamış gibi sokakta ilerleyişine devam etti.
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