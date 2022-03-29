Türkiye’de barışın kapısı açılacak mı? Rusya-Ukrayna savaşı İstanbul’da biter mi?

Tüm dünyanın gözü İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan görüşmelere çevrilmiş durumda. Rusya ve Ukrayna heyetleri sabah saatlerinde görüşmeye başladı ve buradan çıkacak mesajları tüm dünya heyecanla bekliyor. Başkan Erdoğan toplantı öncesi heyetlere “Dün sizden müjde bekliyor” mesajı verdi. Peki müzakerelerden ateşkes çıkar mı? Savaş İstanbul’da bitecek mi? Müzakere masasında neler konuşuldu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar ve İstanbul Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.

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