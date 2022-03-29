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Rusya ve Ukrayna heyetlerinin açıklaması ne anlama geliyor? Barış için umut doğdu mu?

A Haber
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Giriş: 29.03.2022 15:31
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul, Dolmabahçe Sarayı’nda yaptıkları görüşme sona erdi. Ukrayna heyeti NATO’ya girmeyeceklerinin açıklamasını yaparken Rus heyet bazı konularda anlaşma olduğunu söyledi ve Kiev çevresinde çatışmaların diyalog için çatışmaların duracağın belirtti. Peki savaş bitecek mi? Barışın kapısı İstanbul’da açıldı mı? Heyetlerin açıklamaları ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.

Prof. Dr. Esat Arslan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Birinci öncelikle Kiev'de çatışmaların durması demek doğrudan doğruya siyasi merkezin Rusya tarafından tanınması demek. Kiev demek Zelenskiy demek. Ukrayna heyetinin meydan okuyan açıklamaları olabilir ama Rusya bürokratik devlet alışkanlığıyla bunu ortaya (çatışmaların durması) koyması önemli. Rus tarafının yapıcı olması oldukça önemli.

İkinci öncelik olan koridor meselesi. Bunu da ortaya koydular. Koridor halkın içinden geçerek bir yere toplandığı ve güvenliği sağlandığı bir noktadır. Yani Ukraynalıların güvenli bir yere gitmesi anlamına gelir. (Putin ve Zelenskiy görüşmesi) Lavrov ve Kuleba'nın karşılıklı olarak anlaşması lazım.

Burada Kiev çevresinde çatışmaların durması kararı çok önemli. Sahada siren seslerinin duyulmaması İstanbul görüşmelerini destekleyen bir gösterge. Silah seslerinin duyulmamasını barışa katkı olarak değerlendirmek gerekiyor."

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