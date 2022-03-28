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Rus ordusu, Ukrayna'nın Rivne bölgesinde petrol deposunu vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.03.2022
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Rus ordusu, Ukrayna’nın Rivne bölgesinde petrol deposunu vurdu

Rus ordusunun Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki bir petrol deposunu füzelerle vurduğu bildirildi.

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