3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeliye kadro… Milyonlar için bahar havası esecek! Faruk Erdem öne çıkan formülü A Haber canlı yayınında anlattı

SÖZLEŞMELİYE YENİ HAKLAR GELİYOR

Sözleşmeli meselesine gelince. Özellikle kamuda 4B'li dediğimiz yani 657 sayılı yasanın 4'üncü maddesinin B bendine göre istihdam edilen sözleşmeli arkadaşlarımız var bunların ağırlığı MEB ve Sağlık Bakanlığı'nda. Dolayısıyla bunların tayin, yer değiştirme, görevde yükselme gibi haklar gelecek. 4A dediğimiz kadrolu memur haklarına kavuşacaklar. Bununla ilgili çalışma o masada devam ediyor. Ben Mayıs ayında Meclis'e bir yasal düzenleme olarak geleceğini bekliyorum.