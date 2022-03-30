3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeliye kadro… Milyonlar için bahar havası esecek! Faruk Erdem öne çıkan formülü A Haber canlı yayınında anlattı
Son dakika haberi... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro... Milyonlarca vatandaş bu konularda gelecek haberi bekliyor. Peki EYT'de son durum ne? EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Sözleşmelilerin yeni hakları neler olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında milyonların merakla beklediği konular hakkındaki gelişmeleri tek tek anlattı. İşte detaylar...
Milyonlarca vatandaş EYT, 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro için haber bekliyor. Peki son durum ne? EYT çıkacak mı? 3600 ek gösterge kimleri ilgilendiriyor? Sözleşmelilere kadro ne zaman çıkacak?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında milyonların merakla beklediği konular hakkındaki gelişmeleri tek tek anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
TAKVİM ASGARİ ÜCRETLE BAŞLADI
Aslında bu takvim yıl başında asgari ücretle birlikte başlamıştı. Asgari ücrete ciddi bir zam oldu tarihi bir zam diyebiliriz yüzde 50'nin üzerinde.
Takvimi belirlemişti hükümet aslında asgari ücret sonra emekliler ve memurlara yapılan ek zamların yasalaşması ondan sonra da toplu sözleşme metnine giren 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro 51. ve 52. Maddede bu ifade edildi bunlarla ilgili görüşmeler başladı. Bu takvimin bir sonraki aşaması da Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesinin gündeme getirilmesiydi.
3600 meselesiyle ilgili iki toplantı yapıldı. Üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak. Mayıs ayı o yüzden kritik. Çünkü Mayıs ayında bu iki çalışmanın tamamlanıp Meclis'e gelmesi gerekiyor. Birincisi 3600 ek gösterge ki bütün ünvanlar tek tek elden geçiriliyor ve burada onların göstergeleri artırılacak.
MAAŞLAR ARTACAK
Ne anlama geliyor? Göstergesiz memur kalmayacak. 4 milyon memur 2,5 milyon emekli var. Aşağı yukarı 6-6.5 milyon insandan bahsediyoruz. Bunların ek göstergesi yükselecek. Bu da onların maaşlarını yükseltecek.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ ARTACAK
Şu anda aldıkları memur maaşlarını yükseltecek. Emekli aylıklarını yükseltecek ki 1.400 TL'yi bulan artışları olacak. Emekli ikramiyelerinde 50 bin TL'yi bulan artışlara yol açacak.
SÖZLEŞMELİYE YENİ HAKLAR GELİYOR
Sözleşmeli meselesine gelince. Özellikle kamuda 4B'li dediğimiz yani 657 sayılı yasanın 4'üncü maddesinin B bendine göre istihdam edilen sözleşmeli arkadaşlarımız var bunların ağırlığı MEB ve Sağlık Bakanlığı'nda. Dolayısıyla bunların tayin, yer değiştirme, görevde yükselme gibi haklar gelecek. 4A dediğimiz kadrolu memur haklarına kavuşacaklar. Bununla ilgili çalışma o masada devam ediyor. Ben Mayıs ayında Meclis'e bir yasal düzenleme olarak geleceğini bekliyorum.
EYT'DE SON DURUM
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi bu da zaman zaman Meclis'ten gelen açıklamalar var hem AK Parti yöneticilerinden ki geçtiğimiz günlerde Numan Kurtulmuş bey de bununla ilgili açıklamalar yapmış üzerinde çalışıyoruz diye. Zaten temsilcileri de Meclis'e giderek grup başkanvekilleriyle görüşmüşlerdi.
MİLYONLAR İÇİN BAHAR HAVASI ESECEK
Takvimin devamında o konu da gündeme gelecek. Çalışma bir taraftan yürüyor. Önemli olan o kapsamın belirlenmesi. Kimler bu kapsama giriyor ve emeklilik şartlarının da düzenlenmesi. O yüzden Mayıs ayı bahar havası esecek milyonlarca insan için.
EYT'DE ÖNE ÇIKAN FORMÜL
Kapsamı az çok tarifi belli 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yılını ve primini tamamlamış ama yaş şartı geldiği için 1999'da o yaş şartına takılmış arkadaşlar diye tarif ediyoruz.
Öncesinde primi eksik olanlar var, daha az çalışmış olan var, farklı kurumlarda çalışmış olanlar var. Dolayısıyla hepsinin bir kapsama alınması lazım.
Bir formül öne çıkıyor onu söyleyeyim. Kadınlar için 20 yıllık prim erkekler için de 25 yıllık primin dolmuş olması şartıyla yaşa bakılmadan emeklilik imkanı getirilmesi şeklinde bir formül öne çıkıyor.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Motorin indirimi son dakika: 30 Mart mazot, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste
- TÜİK 2022 Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2022 Mart enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak?
- ÇAYKUR kura sonuçları açıklandı mı? 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir?
- Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Nisan ayı kira zammı ne zaman açıklanacak?
- 2022 dünya kupası hangi ülkede oynanacak? Dünya Kupası 2022 ne zaman başlayacak? İşte katılacak takımlar...
- Teheccüd namazı ne zaman kılınır? Teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
- 2022 ilk sahura ne zaman kalkacağız? Ramazan ayı, oruç ne zaman başlıyor?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
- MEB son dakika: Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak? Seminerler bu yıl nasıl olacak?
- Akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin ve motorine indirim geldi mi? 29 Mart güncel benzin, gaz, motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...
- Erken emeklilik için son dakika: Formül açıklandı, 3600 ve 7200 gün kuralına dikkat! 120 ay çalışan anında emekli oluyor