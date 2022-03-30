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Haberler Özel Haber Haberleri 3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeliye kadro… Milyonlar için bahar havası esecek! Faruk Erdem öne çıkan formülü A Haber canlı yayınında anlattı

3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeliye kadro… Milyonlar için bahar havası esecek! Faruk Erdem öne çıkan formülü A Haber canlı yayınında anlattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.03.2022 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
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3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeliye kadro… Milyonlar için bahar havası esecek! Faruk Erdem öne çıkan formülü A Haber canlı yayınında anlattı

Son dakika haberi... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro... Milyonlarca vatandaş bu konularda gelecek haberi bekliyor. Peki EYT'de son durum ne? EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Sözleşmelilerin yeni hakları neler olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında milyonların merakla beklediği konular hakkındaki gelişmeleri tek tek anlattı. İşte detaylar...

Milyonlarca vatandaş EYT, 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro için haber bekliyor. Peki son durum ne? EYT çıkacak mı? 3600 ek gösterge kimleri ilgilendiriyor? Sözleşmelilere kadro ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeliye kadro… Milyonlar için bahar havası esecek! Faruk Erdem öne çıkan formülü A Haber canlı yayınında anlattı

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında milyonların merakla beklediği konular hakkındaki gelişmeleri tek tek anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeliye kadro… Milyonlar için bahar havası esecek! Faruk Erdem öne çıkan formülü A Haber canlı yayınında anlattı

TAKVİM ASGARİ ÜCRETLE BAŞLADI

Aslında bu takvim yıl başında asgari ücretle birlikte başlamıştı. Asgari ücrete ciddi bir zam oldu tarihi bir zam diyebiliriz yüzde 50'nin üzerinde.

3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeliye kadro… Milyonlar için bahar havası esecek! Faruk Erdem öne çıkan formülü A Haber canlı yayınında anlattı

Takvimi belirlemişti hükümet aslında asgari ücret sonra emekliler ve memurlara yapılan ek zamların yasalaşması ondan sonra da toplu sözleşme metnine giren 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro 51. ve 52. Maddede bu ifade edildi bunlarla ilgili görüşmeler başladı. Bu takvimin bir sonraki aşaması da Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesinin gündeme getirilmesiydi.

3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeliye kadro… Milyonlar için bahar havası esecek! Faruk Erdem öne çıkan formülü A Haber canlı yayınında anlattı

3600 meselesiyle ilgili iki toplantı yapıldı. Üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak. Mayıs ayı o yüzden kritik. Çünkü Mayıs ayında bu iki çalışmanın tamamlanıp Meclis'e gelmesi gerekiyor. Birincisi 3600 ek gösterge ki bütün ünvanlar tek tek elden geçiriliyor ve burada onların göstergeleri artırılacak.

3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeliye kadro… Milyonlar için bahar havası esecek! Faruk Erdem öne çıkan formülü A Haber canlı yayınında anlattı

MAAŞLAR ARTACAK

Ne anlama geliyor? Göstergesiz memur kalmayacak. 4 milyon memur 2,5 milyon emekli var. Aşağı yukarı 6-6.5 milyon insandan bahsediyoruz. Bunların ek göstergesi yükselecek. Bu da onların maaşlarını yükseltecek.

3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeliye kadro… Milyonlar için bahar havası esecek! Faruk Erdem öne çıkan formülü A Haber canlı yayınında anlattı

EMEKLİ İKRAMİYELERİ ARTACAK

Şu anda aldıkları memur maaşlarını yükseltecek. Emekli aylıklarını yükseltecek ki 1.400 TL'yi bulan artışları olacak. Emekli ikramiyelerinde 50 bin TL'yi bulan artışlara yol açacak.

3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeliye kadro… Milyonlar için bahar havası esecek! Faruk Erdem öne çıkan formülü A Haber canlı yayınında anlattı

SÖZLEŞMELİYE YENİ HAKLAR GELİYOR

Sözleşmeli meselesine gelince. Özellikle kamuda 4B'li dediğimiz yani 657 sayılı yasanın 4'üncü maddesinin B bendine göre istihdam edilen sözleşmeli arkadaşlarımız var bunların ağırlığı MEB ve Sağlık Bakanlığı'nda. Dolayısıyla bunların tayin, yer değiştirme, görevde yükselme gibi haklar gelecek. 4A dediğimiz kadrolu memur haklarına kavuşacaklar. Bununla ilgili çalışma o masada devam ediyor. Ben Mayıs ayında Meclis'e bir yasal düzenleme olarak geleceğini bekliyorum.

3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeliye kadro… Milyonlar için bahar havası esecek! Faruk Erdem öne çıkan formülü A Haber canlı yayınında anlattı

EYT'DE SON DURUM

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi bu da zaman zaman Meclis'ten gelen açıklamalar var hem AK Parti yöneticilerinden ki geçtiğimiz günlerde Numan Kurtulmuş bey de bununla ilgili açıklamalar yapmış üzerinde çalışıyoruz diye. Zaten temsilcileri de Meclis'e giderek grup başkanvekilleriyle görüşmüşlerdi.

3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeliye kadro… Milyonlar için bahar havası esecek! Faruk Erdem öne çıkan formülü A Haber canlı yayınında anlattı

MİLYONLAR İÇİN BAHAR HAVASI ESECEK

Takvimin devamında o konu da gündeme gelecek. Çalışma bir taraftan yürüyor. Önemli olan o kapsamın belirlenmesi. Kimler bu kapsama giriyor ve emeklilik şartlarının da düzenlenmesi. O yüzden Mayıs ayı bahar havası esecek milyonlarca insan için.

3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeliye kadro… Milyonlar için bahar havası esecek! Faruk Erdem öne çıkan formülü A Haber canlı yayınında anlattı

EYT'DE ÖNE ÇIKAN FORMÜL

Kapsamı az çok tarifi belli 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yılını ve primini tamamlamış ama yaş şartı geldiği için 1999'da o yaş şartına takılmış arkadaşlar diye tarif ediyoruz.

3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeliye kadro… Milyonlar için bahar havası esecek! Faruk Erdem öne çıkan formülü A Haber canlı yayınında anlattı

Öncesinde primi eksik olanlar var, daha az çalışmış olan var, farklı kurumlarda çalışmış olanlar var. Dolayısıyla hepsinin bir kapsama alınması lazım.

3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeliye kadro… Milyonlar için bahar havası esecek! Faruk Erdem öne çıkan formülü A Haber canlı yayınında anlattı

Bir formül öne çıkıyor onu söyleyeyim. Kadınlar için 20 yıllık prim erkekler için de 25 yıllık primin dolmuş olması şartıyla yaşa bakılmadan emeklilik imkanı getirilmesi şeklinde bir formül öne çıkıyor.

3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeliye kadro… Milyonlar için bahar havası esecek! Faruk Erdem öne çıkan formülü A Haber canlı yayınında anlattı

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3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeliye kadro… Milyonlar için bahar havası esecek! Faruk Erdem öne çıkan formülü A Haber canlı yayınında anlattı

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