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Marketlerin fiyat oyunu nasıl işliyor? Ülkeyi kilitleyip siyaset belirlemeye çalışıyorlar! Mahmut Övür ve Bülent Akarcalı A Haber'de yorumladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
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Marketlerin fiyat oyunu nasıl işliyor? Ülkeyi kilitleyip siyaset belirlemeye çalışıyorlar! Mahmut Övür ve Bülent Akarcalı A Haber’de yorumladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Gazeteci Mahmut Övür ve Eski Bakan Bülent Akarcalı Türkiye'de oynanan gıda oyununa ilişkin detayları paylaştı. Mahmut Övür bazı market zincirlerinin ülkeyi siyasi olarak kitlemeye çalıştığını söylerken, Akarcalı ise yaşanan olayı terör olarak yorumlarken büyük marketlerin gıda fiyatları üzerindeki oyunu nasıl tezgahladığını da paylaştı. İşte detaylar...

Gazeteci Mahmut Övür ve Eski Bakan Bülent Akarcalı Türkiye'de gıda fiyatları üzerinden oynanmaya çalışan oyunun detaylarını A Haber ekranlarında değerlendirdi.

Mahmut Övür açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

GIDA ÜZERİNDEN MANİPÜLASYON

Küresel süreç gıda üzerinden operasyon çekmeyi getiriyor. Bizde bu yaşanmıyor. Çok daha farklı bir şey bizdeki.5 market ve aracılar çok ciddi manipülasyon yapıyor. İnanılmaz bir noktaya gelmişler. 5 marketlerden birinin 15 bin tane mağazası var.

6 LİRALIK ÜRÜN NASIL 26 LİRA OLDU?

Bu ne demek? Ülkeyi kitleyebilir demek. Küçük esnafı da devreden çıkardılar. Üretici de devreden çıkardılar. Kendileri üretim satıyorlar. 6 liraya aldığın şey durduk yere 26 liraya çıkmıyor. Whatsapp üzerinden yaptıkları konuşmalar ortaya çıktı. Bu siyaseti belirlemek için yapılıyor.

SOĞAN PATATES SİYASETİ

Soğan patates siyaseti dediğimiz bir şey vardı. Seçim sonrasında pat diye kalkıyor. Dünyanın her yerinde yapıyorlar bunu.

ESKİ BAKAN BÜLENT AKARCALI'NIN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

MARKETLERİN OYUNU NASIL İŞLİYOR?

Bu yaşanan gıda terörüdür. Büyük marketler sıfır sermaye ile yaparlar. Üreticiyi istismar ederler. Buınlar bina sahibi değildir. Bunlar kiralarlar. Mağaza açılmadan raflar kiralanır ve parası peşin alınır. Daha içine mal konmadan finansmanını temin ederler. Malı alırlar kesinlikle para ödemezler.

Marketlerin fiyat oyunu nasıl işliyor? MARKETLERİN FİYAT OYUNU NASIL İŞLİYOR?

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