Marketlerin fiyat oyunu nasıl işliyor? Ülkeyi kilitleyip siyaset belirlemeye çalışıyorlar! Mahmut Övür ve Bülent Akarcalı A Haber’de yorumladı

Mahmut Övür açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

GIDA ÜZERİNDEN MANİPÜLASYON

Küresel süreç gıda üzerinden operasyon çekmeyi getiriyor. Bizde bu yaşanmıyor. Çok daha farklı bir şey bizdeki.5 market ve aracılar çok ciddi manipülasyon yapıyor. İnanılmaz bir noktaya gelmişler. 5 marketlerden birinin 15 bin tane mağazası var.