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İstanbul’da 1994 yılında ulaşım sorunu nasıl çözüldü? Başkan Erdoğan o zaman hangi adımları attı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.03.2022 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
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İstanbul’da 1994 yılında ulaşım sorunu nasıl çözüldü? Başkan Erdoğan o zaman hangi adımları attı?

Dünyanın gözbebeği İstanbul'un çehresi, her dönem aynı değildi ne yazık ki... Yıllar boyu bakımsız, hizmetten ve insani yaşam şartlarından yoksun bırakılan şehrin kaderi, 1994'te, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı görevine gelmesiyle değişti. İmkansız denenler yapıldı, vaad edilenler bir bir hayata geçirildi. İstanbul’da kirli hava, susuzluk ve ulaşım sorunları vatandaşın hak ettiği şekilde çözüldü. İşte Başkan Erdoğan'ın kadim şehre kazandırdıkları…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğunda sorunları tek tek çözeceğinin vaadini verdi. 27 Mart tarihinde kadim şehir İstanbul kaderi değişmeye başladı. Başkan Erdoğan seçildikten sonra hemen kolları sıvadı.

Adeta bir enkazı devralan Başkan Erdoğan sorunları tek tek çözmeye başladı. Su sorunu için adımlar atıldı, temiz hava için harekete geçildi doğalgaz ise nefeseler tazelendi.

Susuzlukla kırılan İstanbul halkı artık evinde banyo yapacak konfora ulaşmıştı, kömür gitmiş doğalgaz gelmişti. Ancak temizlik konusu içinde geri kalınmadı ve İstanbul can alan çöp sorunu çözüme kavuşturuldu. Atık su problemi ortadan kaldırıldı ve Haliç temizlendi.

Kaderi değişen İstanbul için ulaşım sorunu da vardı ve Başkan Erdoğan bunun içinde çalışmalarınız aralıksız yaptı ve hızlı adımlar attı. Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan şehirde insanların daha rahat konforlu seyahat etmesi için mevcut toplu taşıma ağı güçlendirilmeliydi. Bunun yanında alternatif toplu taşıma yöntemleri geliştirmeliydi.

Otobüs kuyrukları İstanbullular için adete bir işkenceye dönüşmüştü. Mevcut araçlar yetmiyor, bitmeyen kuyruklar oluşuyordu. Metro o dönemi bir hayal gibiydi. 1994 öncesinde 1596 aracı olan İETT'ye peş peşe toplu alımlar yapılarak filosu güçlendirildi.

Raylı sistem yatırımlarında İstanbul adına birçok il yaşandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük metro hattı Kartal-Kadıköy hattı kullanıma açıldı. Taksim-Kabataş arasında finiküler sistem hayata geçirildi. Marmaray Boğaz'ın iki yakasını birleştirdi.

Türkiye'nin ilk sürücüsü metrosu Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe hattında seferlerine başladı. 1994 yılında İstanbul'un deniz ulaşımı yok denecek kadar azdı. İstanbul'da bakımsız, eski sadece 10 yolcu vapuru vardı. Toplu ulaşım alternatifleri artarken ulaşımda entegrasyonda sağlandı. Kağıt biletten dünyada bir ilk olan akbile, akbilden de İstanbulKart'a geçildi.

CHP'den devralınan İstanbul, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde attığı kararlı adımlarla ve AK Parti yönetiminde geliştirilen projelerle dünyanın parmakla gösterilen metropollerine dönerken 23 Haziran 2019 yılında CHP yeniden İstanbul için göreve geldi.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB verilen sözlerin yerine işçi kıyımıyla göreve başladı. Çıkarılan işçilerin yerine PKK iltisaklı isimler görevi devraldı. İstanbul'da sel olduğunda Ekrem İmamoğlu Bodrum'da tatil yapıyor kulaç atıyordu.

Atık suların temizlenmesi için yapılacak tesisleri iptal edip temel atmama töreni yapılırken müsilaj sorunu pencereden izlendi. Süreç içerisinde İstanbul için ulaşım adete bir sorun yumağına dönüştü. Bakım ihalesindeki usulsüzlükler konuşulurken İETT otobüsleri yolda kaldı, yandı ve kül oldu. Ekrem İmamoğlu ulaşımı rahatlatacak proje için elini arkadan bağladı ve 'Bu kadar araç için bu yapılmaz' dedi.

İstanbul kar ile boğuşurken balık yemeye giden Ekrem İmamoğlu karın aniden bastırdığını söyledi MOBESE görüntülerini gündeme taşıyarak sınıfta kaldığını gizlemeye çalıştı.

İstanbul’un ulaşım sorununu nasıl çözdü? İSTANBUL'UN ULAŞIM SORUNUNU NASIL ÇÖZDÜ?
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