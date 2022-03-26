İstanbul’da 1994 yılında ulaşım sorunu nasıl çözüldü? Başkan Erdoğan o zaman hangi adımları attı?

Kaderi değişen İstanbul için ulaşım sorunu da vardı ve Başkan Erdoğan bunun içinde çalışmalarınız aralıksız yaptı ve hızlı adımlar attı. Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan şehirde insanların daha rahat konforlu seyahat etmesi için mevcut toplu taşıma ağı güçlendirilmeliydi. Bunun yanında alternatif toplu taşıma yöntemleri geliştirmeliydi.