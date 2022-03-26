112 tarihi ağacı bir gecede kesen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüntülerin yayınlanmasından rahatsız!





"Hizmet kabızı olanların yalan ve iftira konusunda yarışmasını milletimiz ibretle izliyor. Trollerin etkisi beklendiği gibi olmayınca fondaş ve yandaş medyaya ısmarlanan bu panik ve düzmece haberler, İstanbul'daki beceriksizliğin açık vesikasıdır. Güneş balçıkla sıvanmıyor."

İBB, AĞAÇLARIN KESİMİ İÇİN İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İZİN ALMAMIŞ

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde kestiği çınar ağaçları için İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden izin almadığı tespit edilmişti.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün; 6831 Sayılı Orman Kanunu'na aykırı eylemlerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 4.274,46 TL idari para cezası kestiği bildirildi.

BALCI: "KESİLEN AĞAÇLARIN KÖK YÜZEYLERİNİN SAĞLIKLI OLDUĞU GÖRDÜK"

Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nejdet Balcı da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirmiş ve "Kesilen 112 ağacın bir kısmının, kök yüzeylerinin sağlıklı olduğu gördük. Özellikle bu ağaçlar için, can ve mal güvenliği tehlikesi oluşturduğuna nasıl karar verdiniz?" diye sormuştu.