Ekrem İmamoğlu kurduğu tuzağa kendisi düştü: Mehmet Tevfik Göksu Ekrem İmamoğlu’nun zam oyununu deşifre etti

BİZİM UZMANLARIMIZ ÇALIŞIYOR

Sonra baktılar ki bunun şeyi olmaz. Revize teklif ettiler önce bize böyle bir teklifle geldiler. Neden böyle bir teklif ile geliyorlar. 'AK Parti bu yüksek teklifi göre ayarlama yapar.' diyerek. Oysa bizim Meclis grubumuzun niteliği çok yüksek her biri kendi alanında uzman arkadaşlar. Her konuda çıkıp şurada size su meselesinde çevre meselesinde hukuk meselesinde saatlerce brifing verebilir. Bizim uzman heyetlerimiz var oturup çalışıyorlar.

GETİRİLEN TEKLİF + YÜZDE 75

Sonra dediler ki; Suyun 5,56 olan fiyatını 9,60'a çıkaralım. Yani yüzde 72,6 artış. Bir de diyor ki; Her ay TEFE TÜFE koyacağım yetmiyor suyun kademesini değiştiriyor artı biz mayıs ayında 1 kural getirdik. '30 metreküpe kadar 2,5 metrede 0,5 metreküp su bedavadır. İnsani su kullanım hakkıdır' Onu da kaldırıyor. Her ay zam yapacağım diyor ve kademeyi değiştiriyor bir de insanı su kullanım hakkını 10 metreküp ile sınırlıyor. Yani getirdiği teklif yüzde 90. Artı yüzde 75. Yüzde 90 ile yüzde 175 arasında su zammı teklifi ile geldiler.

Biz de 'hayır' dedik. Bizim teklifimiz yüzde 43 yani 5.56 olan suyun metreküpü aziz İstanbullular bugün her yerde açıklaması var AK Parti İstanbul'u batırmak için su zammı vermiyor" Bizim genel kurulda sunduğumuz teklif yüzde 43. Bu teklifi yaptık.