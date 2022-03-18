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Ters yöne giren TIR, İETT otobüsüne çarptı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 18.03.2022 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
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Ters yöne giren TIR, İETT otobüsüne çarptı

Son dakika haberi... İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde ters istikamette giden TIR, İETT otobüsüyle burun buruna çarpıştı. Kazada İETT otobüs şoförü yaralandı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Eyüpsultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi'nde ilerleyen Serdar Ü., hakimiyetindeki 34 FAZ 866 plakalı TIR ile İETT otobüsü, yolun viraj kısmında kafa kafaya çarpıştı.

Etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otobüs şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İETT otobüsü ile tırda hasar oluştu, caddedeki trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlandı.

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