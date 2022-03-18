Ters yöne giren TIR, İETT otobüsüne çarptı
GÜNDEM İHA
Son dakika haberi... İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde ters istikamette giden TIR, İETT otobüsüyle burun buruna çarpıştı. Kazada İETT otobüs şoförü yaralandı.
Yaralanan otobüs şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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