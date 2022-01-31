Kılıçdaroğlu’nun lüks otel israfı, İmamoğlu’nun balıkçı sefası, Murat Ongun’un yarım milyonluk tatili! CHP yandaşı gazeteciler üç maymunu oynadı

*Ayşenur Arslan da sessizliğe bürünenlerden oldu. CHP İstanbul Gençlik Kolları Kılıçdaroğlu'nun lüks otel odasındaki fotoğraf karesini paylaşmasına ses çıkarmadığı gibi bu ifşa hakkında da hiçbir yorumda bulunmamakla beraber Kılıçdaroğlu'na tepki de göstermedi.

*Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu'nun son paylaştığı, lüks otel odasından çekimini yaptığı açıklamayı paylaştıktan sonra ortaya çıkan fotoğraf karesi hakkında herhangi bir şey yazmadığı gibi lüks otel bilgisi hakkında da paylaşım yapmadı.

* ODA TV'nin ise Kılıçdaroğlu'nun lüks otel odası fotoğrafının CHP'nin gençlik kollarından ifşa edilmesi ardından herhangi bir haber yapmaması dikkat çekerken, Soner Yalçın ise sosyal medyadan bu konuya değinmedi.

*CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun trollük suçlaması yaptığı videolu açıklamasını paylaşarak, "Aynı hesaplar tarafından trollenen kaç kişiyiz ?" paylaşımı yapan Özlem Gürses ise Kılıçdaroğlu'nun lüks bir otelden yayını çektiğine dair bilginin sosyal medyadan yayılması sonrasında ise sosyal medya platformu Twitter'dan hiçbir şey yazmadığı görüldü.