İstanbul’da 1994 yılında ulaşım sorunu nasıl çözüldü? Başkan Erdoğan o zaman hangi adımları attı?

Dünyanın gözbebeği İstanbul'un çehresi, her dönem aynı değildi ne yazık ki... Yıllar boyu bakımsız, hizmetten ve insani yaşam şartlarından yoksun bırakılan şehrin kaderi, 1994'te, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı görevine gelmesiyle değişti. İmkansız denenler yapıldı, vaad edilenler bir bir hayata geçirildi. İstanbul’da kirli hava, susuzluk ve ulaşım sorunları vatandaşın hak ettiği şekilde çözüldü. İşte Başkan Erdoğan'ın kadim şehre kazandırdıkları…

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