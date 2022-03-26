Ukrayna’nın Lviv şehrinde 3 büyük patlama! Rusya’nın savaştaki ikinci aşaması Lviv’den mi başlıyor? A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu bölgeden aktardı

3 FARKLI NOKTA BOMBALANDI

Lviv bugüne kadar iki kez vurulmuştu ama bugün şehrin merkezinde 3 farklı nokta vuruldu. Operasyonun ikinci kısmı Lviv tarafında mı olacak bunu göreceğiz. Çok fazla dumanın çıktığını görüyoruz.