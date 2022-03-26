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Ukrayna'nın Lviv şehrinde 3 büyük patlama! Rusya'nın savaştaki ikinci aşaması Lviv'den mi başlıyor? A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu bölgeden aktardı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 26.03.2022 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
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Ukrayna’nın Lviv şehrinde 3 büyük patlama! Rusya’nın savaştaki ikinci aşaması Lviv’den mi başlıyor? A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu bölgeden aktardı

Savaşın ilk aşamasını tamamladıklarını duyuran Rusya'nın ikinci hamlesinin ne olacağı dünya genelinde merak edilirken, Ukrayna'nın Lviv şehir merkezinde 3 önemli noktada patlamalar meydana geldi. A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu bölgeden ilk görüntüleri ve detayları canlı yayında paylaşırken, şehir merkezinden dumanlar yükseldiğini vurguladı. İşte bölgeden ilk görüntüler...

Ukrayna'nın Lviv Kent Konseyi'nde art arda 3 farklı patlama gerçekleşti. A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu bölgeden ilk görüntüleri ve detayları canlı yayında paylaştı.

ŞEHİR MEYDANINDAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Çok büyük patlamalar gerçekleşti. Şehir meydanından dumanlar yükseliyor. Dün Rusya ilk aşamayı tamamladıklarını açıkladı ve tüm dünya operasyonun ikinci kısmının nasıl olacağını merak ediyor.

3 FARKLI NOKTA BOMBALANDI

Lviv bugüne kadar iki kez vurulmuştu ama bugün şehrin merkezinde 3 farklı nokta vuruldu. Operasyonun ikinci kısmı Lviv tarafında mı olacak bunu göreceğiz. Çok fazla dumanın çıktığını görüyoruz.

1000 ÜZERİNDE SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Şu an Kiev'e gidiyoruz. En şiddetli saldırılar o bölgede. Savaşın bugün 31.günü. 1000 üzerinde sivil hayatını kaybetti. Bu ölenlerin 136 tanesi çocuk maalesef.

Ukrayna da Rusya'nın araçlarını imha ettiğini bildiriyor. Diyalog için karşılıklı açıklamalarda sürüyor.

Ukrayna’nın Lviv şehrinde 3 büyük patlama UKRAYNA'NIN LVİV ŞEHRİNDE 3 BÜYÜK PATLAMA

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