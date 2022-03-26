Rusya operasyonlarını tamamladı mı? Savaş sona mı erdi? Topyekün işgalden vaz mı geçildi?
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekatta 1 ay geride kaldı. Rusya tarafından dün bir flaş açıklama yapıldı ve operasyonun ilk aşamasının tamamlandığı mesajı verildi ve yeni hedefin Donbass olduğu vurgulandı. Peki Rusya istediğini aldı mı? “İlk aşama tamamlandı” mesajı sonrası harita nasıl değişir? Savaşın kazananı Moskova mı, Kiev mi oldu? Rusya operasyonlarını tamamladı mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.
Prof. Dr. Esat Arslan'ın öne çıkan sözleri:
"Burada önemli olan onlar için Donetsk, Luhansk ve Mariupol'den koridor açılması meselesidir. Siyasi hedef Kiev'in içine girmedikten sonra bitmez. Hem yönetimin hem de halkın karşı koyma refleksini bitirmeniz lazım. Bu savaş devam ettiği sürece halkın ulus bilincinin yaratılması ve karşı koyma refleksi ciddi şekilde artıyor.
Ukrayna bu birlik konusunda bir başarı sağladı, bunu açık şekilde ifade etmemiz lazım. Rusya için bu işin bir an önce bitmesi lazım. Çamur deryası olan nisan ayına sarkmaya başladıktan sonra Dinyeper Nehrinin sağ ve solunda ciddi şekilde sıkıntı yaşayacak. Nisan ayında bu bölgede karlar eridikten sonra bütün bir çamur deryası içinde kalacak. Arazi şartları kötüleşecek.
Brüksel'de 3 tane zirve yapıldı. Buradan çıkan karar ise sadece Rusların savaşı durdurmasını istemek oldu. Savaşın durmayacağı ve kararın etkisinin olmadığı görüldü. 3 Nisan'da Sırbistan seçimleri yapılacak. Vucic Çin, Rusya ve Türkiye ile ilişkileri iyi olan bir isim. Özellikle Sırp kökenli bir mahkeme başkanın Sırbistan'daki Milli Güvenlik Konseyi toplantısına katılması sonrası bir durum ortaya çıktı.
Rusya'nın savaşı bitirmesi gerekir. Ya bunun için taktik seviyede bir nükleer silah atabilir ya da cepheyi başka yere kaydırabilir. Burada korkulan Balkanlar'dır. Burada Kosova ve diğer ülkeler Dosna Hersek gibi ülkelerde savaş çıkarabilir ya da gerginlik durumuna getirebilir. Ve burada NATO'nun müdahale etme riski azalır."
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