Rusya operasyonlarını tamamladı mı? Savaş sona mı erdi? Topyekün işgalden vaz mı geçildi?

Rusya'nın savaşı bitirmesi gerekir. Ya bunun için taktik seviyede bir nükleer silah atabilir ya da cepheyi başka yere kaydırabilir. Burada korkulan Balkanlar'dır. Burada Kosova ve diğer ülkeler Dosna Hersek gibi ülkelerde savaş çıkarabilir ya da gerginlik durumuna getirebilir. Ve burada NATO'nun müdahale etme riski azalır."

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