Asrın projesi: 1915 Çanakkale Köprüsü! Boğaz 6 dakikada geçilecek
Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alan 32 blok kırmızı beyaz kuleler oluşan 1915 Çanakkale Köprüsü bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. Hizmete girmesiyle Boğaz’ın yeni bir gerdanlığı olacak. Peki dev proje nasıl yapıldı? Bölgeye ve ülkeye katkısı ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Özen değerlendirdi.
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın öne çıkan ifadeleri:
"Böyle bir eseri Türkiye'ye ve dünyaya kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Burada görev alan herkese teşekkür ediyoruz. Burada tarihi bir an yaşanıyor ve bunun için çok gururluyuz. 4 yıl önce de Erzurum Milletvekili olarak burada bulunmuştum. 5,5 yıl olarak planlandı ama 4 yılda bitirildi.
Bir mühendislik harikası. Ülkeye çok anlamlı bir eser kazandırıldı. Bir asır var ortada. Ecdadımız "Çanakkale Geçilmez" demiş. Geçen 1 asırda burada ne sıkıntılar çekildi. Uzayan yollar ve beklenen feribotlar. Bugün ise bu kadar kolay ve 6 dakikada geçeceğiz. Birkaç sene sonra burada bir kentsel dönüşüm olacak. Kent estetiği açısından bölgenin kalkınmasında da önemli roller oynayacak.
Turizm tesisleri artacak, tarımda ve sanayide bu bölgeye ülkeye katkılar sağlayacak. İnsanların Ege'ye inmesini kolaylaştıracak. Bakanlıkta projelerin getirisini vatandaşlarla paylaşıyor. Ekonomiye ve istihdama katkılarını saymakla bitmez. Büyük projeleri eleştirdiğimiz zaman bunlara çok iyi bakmak lazım.
1973 yılında üniversite öğrencisiydi ve Boğaz Köprüsü'ne karşı gelenleri hatırlıyorum. Sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapılıyor. Ardından 3. köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılıyor bu da 4. köprü oldu. Neden bu kadar önemli yatırımlara karşı çıkıldı?
Türkiye son 20 yılda 1 trilyon 200 milyarlık bir yatırım yapmış. Bu çok büyük bir miktar. Bu projeler önceden yapılamıyordu. Çünkü siyasi istikrar olmadan bu işler olmaz. Burada 2'si yabancı olan 4'lü bir konsorsuyum var. İşte uzun süreli siyasi istikrar olması lazım ki yabancı yatırımcı gelsin. Marmara'yı saran bir gerdanlığı ülkemiz kazanmış durumda. Bu heyecanı bize yaşatanlara teşekkür ederiz."
Prof. Dr. Halit Özen'in söyledikleri:
"Bu projenin büyük katkılar sağlayacağı ve büyük faydalar getireceği açık. Çanakkale geçişi üzerinde ilk defa bir köprü yapıldı. Daha önce bu ulaşım feribotlarla yapılıyordu ve hava durumuna göre burada farklılıklar oluyordu. Sis oluyor rüzgar oluyor ve trafiğin güvenliği düşüyordu. Dolayısıyla insanların seyahat isteği azalıyor.
Böyle bir sistemin yapılmasıyla hareketlilik artıyor. Bu mobilitenin artmasıyla beraber bir katma değer geliyor. Bu katkı GSYH etki ediyor ve dolayısıyla çevresel etkileri iyileştiriyor. Karbon salınımını azaltıyor. Trafik kazalarında azalmalara sebebiyet veriyor. Zaman kazanımı sağlıyor bu açılardan çok büyük katkıları olacak.
Orta açıklığıyla tüm dünyanın en uzun köprüsü oldu. bunun bizim Cumhuriyetimizin 100. yılını temsil etmesi önemli. Yüksekliği 318 metre burada 18 Martı temsil ediyor. Bunlar da bizim için önemli hususlar. İçinde ne simgeler bulundurduğunu görmek çok güzel."
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