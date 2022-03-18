Asrın projesi: 1915 Çanakkale Köprüsü! Boğaz 6 dakikada geçilecek

Türkiye son 20 yılda 1 trilyon 200 milyarlık bir yatırım yapmış. Bu çok büyük bir miktar. Bu projeler önceden yapılamıyordu. Çünkü siyasi istikrar olmadan bu işler olmaz. Burada 2'si yabancı olan 4'lü bir konsorsuyum var. İşte uzun süreli siyasi istikrar olması lazım ki yabancı yatırımcı gelsin. Marmara'yı saran bir gerdanlığı ülkemiz kazanmış durumda. Bu heyecanı bize yaşatanlara teşekkür ederiz."