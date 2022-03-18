Boğazın gerdanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor! İşte 'Simgelerin Köprüsü'nün özellikleri

Son dakika haberine göre: "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan açacak. "Simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip. İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün özellikleri...

Giriş Tarihi: 18.03.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 11:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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