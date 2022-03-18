Çanakkale Köprüsü ekonomiye ne kadar katkı sağlayacak?

Burası sadece bir köprü değil. Bunun için hakikaten mühendislik harikası diyebiliriz. Hem orta açıklığıyla hem kule yüksekliğiyle hem iki tablasıyla dünyanın ender köprülerinden biri hizmete girecek. Orta açıklığı 2023 yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını ifade eden bir orta açıklık mesafesine sahip.