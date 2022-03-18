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Çanakkale Köprüsü ekonomiye ne kadar katkı sağlayacak?

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Giriş Tarihi: 18.03.2022 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
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Çanakkale Köprüsü ekonomiye ne kadar katkı sağlayacak?

Simgelerin Köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete giriyor. Dünyanın konuştuğu dev yapı içinde birçok ilki de barından önemli bir eser. Türkiye ve dünya ticaretine yeni bir fonksiyon kazandıracak eserin detaylarını A Haber canlı yayınına katılan mimar Prof. Dr. Nihan Şen değerlendirdi.

Prof. Dr. Nihan Şen'in öne çıkan sözleri:

"Bugün tarihi bir ana tanıklık edeceğiz. Yatırımı 2 milyar 545 milyon Euro olan 5 bin 500 personelin ve 750 iş makinasının çalıştığı tüm dünyanın hizmetine sunulacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü çok önemli.

Burası sadece bir köprü değil. Bunun için hakikaten mühendislik harikası diyebiliriz. Hem orta açıklığıyla hem kule yüksekliğiyle hem iki tablasıyla dünyanın ender köprülerinden biri hizmete girecek. Orta açıklığı 2023 yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını ifade eden bir orta açıklık mesafesine sahip.

Sadece bir köprüden öte ülke ekonomisine ciddi katkılar sunacak. 1,5 yıl önce bitirilen köprü bu tarihten sonra 1,5 yılda 618 milyon Euro bize bir kazanımı olacak yıllık da 415 milyon Euro civarında ülke ekonomisine katkı verecek. Diğer yapılan 3 köprüden ciddi bir deneyim kazandık. Çanakkale Köprüsü ile bunu taçlandırdık.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün çift tabliyeli olması çok önemli. Bu tabliyelerin arasında boşluklar var ve bunlar birbirine sıkı sıkı bağlanmıştır. Bu boşluğun sebebi rüzgar akışının sağlanması hem direk hem tabliye salınımları azaltmak için yapıldı. Hakikaten mühendislik harikası.

Dünya ticaretine yeni hareketlilik ve yeni bir fonksiyon kazandıracak. Üretilen ürünü en kısa sürede teslim etmeniz gerekir. İşte 1915 Çanakkale Köprüsü ticari bir güzergahı birbirine bağlayan köprülerden bir tanesi."

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