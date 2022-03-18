Çanakkale’de yazılan destanın ardından kalanlar A Haber’de
Tarihçi olan ve Seddülbahir Müzesi sahibi Ahmet Uslu Çanakkale Zaferi’nden geriye kalan malzemeleri A Haber ekranlarında gösterdi ve hikayelerini anlattı. Çanakkale’de çarpışan mermilerin simge olduğunun altını çizen Ahmet Uslu, “Çanakkale Boğazı’nı geçmeye çalışan çok büyük gemiler vardı. Bunlardan biri Ocean’dı. Batmaz denilen gemiler battı.” ifadelerini kullandı.
Ahmet Uslu'nun anlattıklarından öne çıkanlar:
"Seyit Onbaşı'nın attığı mermilerle Ocean Gemisi'nin dümen tertibatı kitlendi. Ondan sonra mayına çarparak battı. İşte o gemiden geriye kalan ise tek parça ise bir şapka oldu. O gemide görev yapan askerden geriye kalan tek parça.
Ocean şu anda Kum Kale önünde 62 metre derinlikte yer alıyor. Ben bu şapkayı orada bulunan bir köydeki teyzenin sandığından aldım. İşte 107 yıl önce batan gemiden geriye kalan bir asker beresi ve tek parça.
Düşmanlarda varlık vardı, yokluk ve inanç ise Türk askerindeydi. Yarımada'da çok fazla İngiliz düğmesine rastlanır. Her zaman bulunur ama bir Türk düğmesine rastlamak çok mümkün değildir. Askerin düğmesi kıymetliydi ve yedeği yoktu.
Anafartalar bölgesinde bize halk tarafından hediye edilen Türk askerinin düğmeleri ise yine burada bulunuyor. Taştan yaparak diktiği iki tan düğme var burada."
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