Çanakkale’de yazılan destanın ardından kalanlar A Haber’de

Düşmanlarda varlık vardı, yokluk ve inanç ise Türk askerindeydi. Yarımada'da çok fazla İngiliz düğmesine rastlanır. Her zaman bulunur ama bir Türk düğmesine rastlamak çok mümkün değildir. Askerin düğmesi kıymetliydi ve yedeği yoktu.