Çanakkale Köprüsünün turizme katkısı olacak mı?

Bugün Türkiye dünya ticaretine yeni bir fonksiyon katacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nü hizmete açarak adını yine tarihe yazdırmayı başardı. Peki ekonomik katkısının yanı sıra turizme katkısı olacak mı? Köprü kalkınma açısından ne ifade ediyor? Boğaz’ı 6 dakika geçmek fark yaratır mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Boz değerlendirdi. Boz, “Turizmin yanında başka çok büyük etkileri olacak. Şimdiye kadar Çanakkale’nin turizm açısından en büyük eksikliği ulaşımın zorluğuydu. Hava ulaşımı kısıtlı, kara ulaşımı oldukça zordu. Köprüyle beraber bu zorluk büyük oranda ortadan kalkacak.” dedi.

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