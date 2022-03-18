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Çanakkale Boğazı'na 1915 mührü | 318 metrelik tepe noktasıyla dünyanın en yüksek kulelerine sahip

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2022 15:46
Güncelleme:18.03.2022 16:08
Türkiye'nin son 20 yılda yaptığı en büyük projelerden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Tarihe geçen Çanakkale destanının yıldönümü olan 18 Mart'ta Boğaz'ın geçişini 6 dakikaya indiren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının gururu da yaşanacak. Bu önemli eserin Türkiye’ye neler kazandıracağını A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Özen değerlendirdi.
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Çanakkale Boğazı’na 1915 mührü
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