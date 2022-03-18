Çanakkale Boğazı'na 1915 mührü | 318 metrelik tepe noktasıyla dünyanın en yüksek kulelerine sahip

Türkiye'nin son 20 yılda yaptığı en büyük projelerden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Tarihe geçen Çanakkale destanının yıldönümü olan 18 Mart'ta Boğaz'ın geçişini 6 dakikaya indiren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının gururu da yaşanacak. Bu önemli eserin Türkiye’ye neler kazandıracağını A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Özen değerlendirdi.

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