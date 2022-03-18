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Çanakkale Boğazı’na 1915 mührü! Tarihi gün tarihi açılış

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Giriş: 18.03.2022 14:42
Güncelleme:18.03.2022 14:44
1915 Çanakkale Köprüsü'nde açılış için nefesler tutuldu. Temeli 18 Mart 2017'de atılan ve bugün açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü, ekonomiye 628 milyon dolar katkı sağladı. A Para muhabiri Rıfat Fırat’ın konuğu olan Çanakkale Köprüsü'nün yapım işini üstlenen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir önemli açıklamalarda bulundu.

Ebru Özdemir'in öne çıkan ifadeleri:

"Geçekten buraya çok emek verdik. Çok heyecanlı ve duyguluyum. Ama bizden daha çok projede görev alan arkadaşlar daha çok emek verdi. Burada 13 bin kişi köprüde çalıştı, 17 bin kişi otoyolda çalıştı. Burada 30 bine yakın kişinin emeği var. Pandemiye ve her türlü zorlu rağmen rekor bir sürede bitirdik.

Hiç durmadan çalıştık. Biz bu işi yaparken aynı zaman bir çalışma yaptırdık. Bu köprünün etkisini araştırdık. Bölge ekonomisine 5 milyar dolar katkısı olacak. Çanakkale ve bu bölge çok özel bir yer. Bir yandan İstanbul'a çok yakın bir yandan çok uzaktı.

Karşıdan karşıya geçmek her zaman çok kolay değil. Burası zaman zaman çok rüzgarlı zaman zaman çok soğuk. Yazları feribotlarda çok ciddi kuyruklar oluyor. Dolayısıyla dünyamız artık dünyamız çok hızlandı. Bizim artık 6 dakikada karşıdan karşıya geçmemizin hem yerel ekonomiye hem ülke ekonomisine hem ihracata hem ithalata çok ciddi katkısı olacak."

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