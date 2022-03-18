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Haberler Galeri Çanakkale içinde vurdular beni… Aynalı çarşı türküsünün hikayesi ne? İşte türkülerde Çanakkale ağıtları | Çanakkale türküleri

Çanakkale içinde vurdular beni… Aynalı çarşı türküsünün hikayesi ne? İşte türkülerde Çanakkale ağıtları | Çanakkale türküleri

Anadolu halkının kahramanlığını destanlaştırdığı savaşlardan biri, Çanakkale cephelerinde 107 yıl önce yaşandı. Büyük zorluklarla verilen bu mücadelede, Anadolu halkının bağımsızlığı için neler yapabileceğine bütün dünya şahit oldu. O tarihi mücadele türkülere de konu oldu. O türkülerden biri "Aynalı çarşı" diğeri ise "Hey onbeşli onbeşli". İşte o türkülerin hikayeleri...

Giriş Tarihi: 18.03.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 10:34
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Çanakkale içinde vurdular beni… Aynalı çarşı türküsünün hikayesi ne? İşte türkülerde Çanakkale ağıtları | Çanakkale türküleri

Çanakkale içinde vurdular beni... Ölmeden mezara koydular beni... Dünya tarihine yön veren Çanakkale destanını en güzel bu sözler özetliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çanakkale içinde vurdular beni… Aynalı çarşı türküsünün hikayesi ne? İşte türkülerde Çanakkale ağıtları | Çanakkale türküleri

İhsan Ozanoğlu "Aynalı çarşı" türküsünü ilk annesinden duydu. Türkü Çanakkale'de düşmana karşı verilen mücadeleyi anlatıyordu.

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Çanakkale içinde vurdular beni… Aynalı çarşı türküsünün hikayesi ne? İşte türkülerde Çanakkale ağıtları | Çanakkale türküleri

Peki türküde geçen "Aynalı çarşı" neyi ifade ediyordu?

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Çanakkale içinde vurdular beni… Aynalı çarşı türküsünün hikayesi ne? İşte türkülerde Çanakkale ağıtları | Çanakkale türküleri

Ozanoğlu, "Muzaffer Sarızözen başkanlığındaki heyet tarafından 1948 yılında babamdan derlenmiştir." dedi.

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Çanakkale içinde vurdular beni… Aynalı çarşı türküsünün hikayesi ne? İşte türkülerde Çanakkale ağıtları | Çanakkale türküleri

Ozanoğlu, "Aynalı çarşı can alınıp can verilen çarşı olarak burada vurgulanmıştır" ifadelerini kullandı.