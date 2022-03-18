Çanakkale içinde vurdular beni… Aynalı çarşı türküsünün hikayesi ne? İşte türkülerde Çanakkale ağıtları | Çanakkale türküleri

Anadolu halkının kahramanlığını destanlaştırdığı savaşlardan biri, Çanakkale cephelerinde 107 yıl önce yaşandı. Büyük zorluklarla verilen bu mücadelede, Anadolu halkının bağımsızlığı için neler yapabileceğine bütün dünya şahit oldu. O tarihi mücadele türkülere de konu oldu. O türkülerden biri "Aynalı çarşı" diğeri ise "Hey onbeşli onbeşli". İşte o türkülerin hikayeleri...

Giriş Tarihi: 18.03.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 10:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL