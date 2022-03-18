18 Mart 2022, Cuma
Çanakkale içinde vurdular beni… Aynalı çarşı türküsünün hikayesi ne? İşte türkülerde Çanakkale ağıtları | Çanakkale türküleri
Anadolu halkının kahramanlığını destanlaştırdığı savaşlardan biri, Çanakkale cephelerinde 107 yıl önce yaşandı. Büyük zorluklarla verilen bu mücadelede, Anadolu halkının bağımsızlığı için neler yapabileceğine bütün dünya şahit oldu. O tarihi mücadele türkülere de konu oldu. O türkülerden biri "Aynalı çarşı" diğeri ise "Hey onbeşli onbeşli". İşte o türkülerin hikayeleri...
Giriş Tarihi: 18.03.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 10:34
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