Asrın projesi: 1915 Çanakkale Köprüsü! Boğaz 6 dakikada geçilecek

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alan 32 blok kırmızı beyaz kuleler oluşan 1915 Çanakkale Köprüsü bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. Hizmete girmesiyle Boğaz’ın yeni bir gerdanlığı olacak. Peki dev proje nasıl yapıldı? Bölgeye ve ülkeye katkısı ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Özen değerlendirdi.

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