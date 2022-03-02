Ukrayna’da savaş büyüyor | Rusya başarılı olacak mı? Sokak savaşları nasıl sürecek?

Abdullah Ağar'ın değerlendirmeleri:

"Bu bizim bildiğimiz bir savaş değil. Bunu bir güç mukayesesi içinde değerlendiremiyoruz. Savaş alanı dış müdahaleye açık ve şu anda savaş kendi dinamikleri içerisinde yürümüyor. Burada bir jeopolitik baskı var, stratejik ve siyasi etki var. Savaşın siyasi hedeflere ulaşmak için kullanıldığı hatta maniple edildiği bir süreç var.