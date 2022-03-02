Ukrayna’da savaş büyüyor | Rusya başarılı olacak mı? Sokak savaşları nasıl sürecek?
Ukrayna, Rusya’da karşı direnmeye devam ediyor. Siviller ellerinde silahla barikatlarında arkasında nöbet tutuyor. Öte yandan Rusya konvoyu Kiev’e doğru ilerlerken birçok şehir saldırı altında ve Rusya ele geçirmek için mücadele ediyor. Peki Rusya başarılı olacak mı? Sokak savaşları çıkar mı? Kiev’in direnişi yeterli olur mu? Stratejik hatalar var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.
Abdullah Ağar'ın değerlendirmeleri:
"Bu bizim bildiğimiz bir savaş değil. Bunu bir güç mukayesesi içinde değerlendiremiyoruz. Savaş alanı dış müdahaleye açık ve şu anda savaş kendi dinamikleri içerisinde yürümüyor. Burada bir jeopolitik baskı var, stratejik ve siyasi etki var. Savaşın siyasi hedeflere ulaşmak için kullanıldığı hatta maniple edildiği bir süreç var.
Müzakerelerin olduğu gün Kiev'e İskender füzesi atılıyor. Rusların uyguladığı böyle taktikler var. Karabağ savaşında bize karşı da yapıldı. Burada siyasi iradeye bir mesaj veriyor. Bu füzenin olduğunu devamının geleceğinin mesajını verip şartlarını istediği gibi kabul ettirme durumu söz konusu. Mücadele alanında askeri inisiyatifi Rusya ele geçirdiği için değişik şekillerde kullanıyor.
Rusya nüfusu 20 binden fazla olan hiçbir kente girmedi. Kuşatıyor, belli noktaları tutuyor ve girmiyor. Şehre girerse Putin'in amaçlarında farklı bir yere gidiyor. Bunu gerekirse kullanır ama Putin şu anda bunu yapmıyor. Şu anda savaştan maniple ediliyor. Siyasi liderler 'Rusya ile savaşmayacağız' mesajı veriyor ama tankın önünde fotoğraf veriyor.
NATO'da bir dağınıklık vardı, Almanya ve Fransa kendi inisiyatifleri geliştirmeye çalışıyor ve ABD ile İngiltere'ye karşı çıkıyorlardı. Burada kendi ordularını kurup paraları NATO'ya vermek istemiyorlardı.
Rus askerinin sahada savaşmamak için yüzlerce sebebi var. Ukrayna askerinin ise ölmek için sebebi çok çünkü vatanını savunuyor. Eğer Ukrayna erkekleri savaşmazsa sınırlardan kaçan kadın ve çocukların yaşadığı istismar derinleşecek. Burada Ukrayna erkeğinin ortaya koyacağı irade son derece önemli.
Rusya, Suriye'de yaptığı hamlelerle İsrail'e mesajlar verdi ve Goron Tepeleri üzerinde uçuşlar yaptı. Ardından Lazkiye'ye asker gönderdi. Sonra da Rusya, Kiev'de 60 bin Yahudi'nin mezarının olduğu yeri vurdu. İsrail bu savaşın neresinde? Sermaye bu savaşın neresinde? Bu savaş bir sermayenin menfaatleri doğrultusunda yapılıyor.
Bu savaş Ukrayna'nın Zelenskiy ile imtihanı, Zelenskiy'nin Rusya ile imtihanı, Rusyan'nın İsrail ile intihanı, İsrail'in de insanlıkla imtihanıdır. İnsanlığın da ABD ve İngiltere ile imtihanıdır. Burada yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama Zelenskiy bir Yahudi. Sürekli eleştirilmesi gerekirken aksine köpürülüyor.
Zelenskiy'nin sezgisel yaklaşımı, Rusya'nın Ukrayan'ya girmesine sebep oldu. Savaşın gerçek anlamını bize anlatılan yerlerde değil kendi gördüğümüz gerçeklerde bulmalıyız. Bize bir şey anlatılıyor. Bir hikaye anlatılıyor. Bunu alın inanın ve birbirinize anlatın deniliyor."
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