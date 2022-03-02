02 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Harkov’da son durum ne? Türk vatandaşı A Haber’de anlattı

Harkov’da son durum ne? Türk vatandaşı A Haber’de anlattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.03.2022 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022
ABONE OL
Harkov’da son durum ne? Türk vatandaşı A Haber’de anlattı

Rusya’nın ele geçirmeye çalıştığı noktalardan biri de Ukrayna’nın 2. büyük şehri Harkov. Gece boyunca şehirde patlamalar meydana geldi. Bölgede bulunan Türk vatandaşı Abdullah Polat son durumu A Haber canlı yayında anlattı.

Abdullah Polat'ın canlı yayında aktardıkları:

"Biz trene binmek için gelmiştik tren garına. Şu anda 2 tane çok büyük patlama meydana geldi. Hava saldırısı meydana geldi. İnsanlar hemen kaçmaya başladı, görüntü almaya çalıştık ama başaramadık. Görüntü almak yasaklandı. Hemen yanımıza geliyorlar.

Patlamalar şehir merkezinde meydana geldi ama sesleri biz tren garında duyduk. İnsanlar kaçıp metroya girmeye çalışıyorlar. Burada şu anda bir can kaybı olmadı ama bombanın düştüğü yerde ne olduğunu bilmiyoruz.

Dün gece belediye binası yine hedef alındı. Gece uyuyamadık ve diken üzerinde geçirdik. Bugün de bir tren bulduk ve buradan çıkacağız. Harkov'dan çıkmak isteyen çok insan var. Burada da siviller bir direniş içerisinde.

Ben şu anda Polonya sınırına ulaşmaya çalışıyorum. Herkes korkuyor ve buradan kaçmaya çalışıyor. Kadın ve çocuk sayısı çok fazla erkek sayısı az diyebilirim. Buradan gitmeye çalışan yabancı erkekler var."

Harkov’da son durum ne? HARKOV'DA SON DURUM NE?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA