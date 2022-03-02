Ukrayna’da savaş büyüyor | Rusya başarılı olacak mı? Sokak savaşları nasıl sürecek?

Ukrayna, Rusya’da karşı direnmeye devam ediyor. Siviller ellerinde silahla barikatlarında arkasında nöbet tutuyor. Öte yandan Rusya konvoyu Kiev’e doğru ilerlerken birçok şehir saldırı altında ve Rusya ele geçirmek için mücadele ediyor. Peki Rusya başarılı olacak mı? Sokak savaşları çıkar mı? Kiev’in direnişi yeterli olur mu? Stratejik hatalar var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.

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