Rusya Ukrayna savaşında 7. gün! Harkov'da polis merkezi vuruldu | Ukrayna Rusya savaşından son dakika çatışma görüntüleri
Ukrayna - Rusya savaşında 7. günde de kan dökülmeye devam ediyor. Ülkenin en büyük ikinci kenti olan Harkov şehri ağır bombardıman altında. Öte yandan savaş hattından yeni görüntü gelmeye devam ediyor. İşte Rusya Ukrayna cephesinden son dakika görüntüler.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının 7. gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor. Savaşın 7. gününde şiddetli çatışmalar devam ederken ülkenin en büyük ikinci kenti Harkov'dan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.
Harkov Belediye Başkanı, 21 kişinin hayatını kaybettiği 112 vatandaşın da yaralandığını açıkladı.
Harkov'da şiddetli çatışmalar sürerken, kentte bulunan polis merkezi vuruldu.
Öte yandan Ukrayna Türkiye Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Binlerce Türk öğrencisinin eğitim gördüğü Kharkiv Karazin Üniversitesi Rus işgalcilerin saldırıları sonucunda bu hale geldi. Burası da mı "askeri tesis"?" iddiasında bulunuldu.
SAVAŞ HATTINDAN YENİ GÖRÜNTÜ
İşte Ukrayna Ordusu'nun 2 Rus zırhlısını vurduğu anlar
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