Rusya Ukrayna savaşında 7. gün! Harkov’da polis merkezi vuruldu | Ukrayna Rusya savaşından son dakika çatışma görüntüleri

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının 7. gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor. Savaşın 7. gününde şiddetli çatışmalar devam ederken ülkenin en büyük ikinci kenti Harkov'dan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.