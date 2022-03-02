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Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'yı doğalgaz fiyatıyla vurdu! Megavatsaat fiyatı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2022 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022
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Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa’yı doğalgaz fiyatıyla vurdu! Megavatsaat fiyatı...

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'yı enerji alanında etkilemeye devam ediyor. Savaşın başlamasının ardından doğalgaz fiyatları yüzde 60 arttı. Avrupa'da doğalgazın megavatsaat fiyatı 200 euroya yaklaştı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 60 artarak 194 avro oldu.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı dün 121,7 avrodan kapanmıştı. Söz konusu doğalgaz kontratlarının fiyatı bugün TSİ 12.05'de 194 avroya ulaştı.

Böylece, Avrupa'da doğalgaz kontratlarında megavatsaat fiyatı dünkü kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 60 arttı.

Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımların etkisi ve doğalgazda tedarik kesintileri endişeleriyle yükseliyor.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

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