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Herson hamlesi neleri değiştirir? Müzakereden ateşkes çıkar mı?

A Haber
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Giriş: 02.03.2022 12:58
Rusya’nın Ukrayna’ya harekatı devam ediyor. 7 gün geri kalırken ülkenin çeşitli noktalarında bomba ve çatışma sesleri beliyor. 64 kilometre uzunluğundaki Rus konvoyu Kiev kapılarına dayanırken Harkov gece boyunca bombalandı. Kırım’a yakın noktada bulunan ve Odessa’nın gidiş yolunu açacak olan Herson ise Rusya’nın kontrolüne geçti. Peki savaş nereye kadar sürecek? Herson hamlesi neleri değiştirir? Müzakereden ateşkes çıkar mı? Rusya’nın amacı ne? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A haber canlı yayınına katılan Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.
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