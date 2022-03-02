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Rusya Ukrayna savaşı büyüyor | Ukrayna direnişi kazanacak mı? Savaş masada çözülecek mi?

A Haber
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Giriş: 02.03.2022 16:09
Savaşta 7 gün geride kalırken Rusya kritik öneme sahip olan Herson’un ele geçirirken Harkov’a saldırılar sürüyor. Kiev kapılarına ise Rusya’nın 64 kilometre uzunluğundaki askeri konvoyu dayanmış durumda. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise NATO ile çatışma riskinin olduğu belirterek 3. Dünya Savaşı için adeta kapıları aradı. Peki bölgede neler oluyor? Savaş masada çözülecek mi? Ukrayna direnişi kazanacak mı? Güç haritası nasıl değişiyor? 2. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan düzen yıkıldı mı? Rusya Ukrayna’dan çekilmezse Avrupa savaşa dahil olur mu? Gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Özgür Tör değerlendirdi.
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