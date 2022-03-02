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64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev’e neden varamadı? Ukrayna neden müdahale etmiyor? A Haber canlı yayınında Abdullah Ağar'dan çarpıcı sözler

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.03.2022 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022
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64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev’e neden varamadı? Ukrayna neden müdahale etmiyor? A Haber canlı yayınında Abdullah Ağar’dan çarpıcı sözler

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyonda 7. güne girilirken, 64 km'lik Rus ordusunun Kiev'e doğru ilerlediği iddia edilen görüntülerle ilgili A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar geldi. Güvenlik Uzmanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar, "Neden Ukrayna ordusu buna karşı bir etkide bulunmuyor. Ya o orduya dokunmaktan korkuyorlar ya da bununla ilgili aralarında bizim bilmediğimiz bir başka fotoğraf var." ifadelerini kullandı.

Güvenlik Uzmanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar, Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş ile ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Günlerdir Rus ordusunun kilometrelik konyovunun Kiev'e ilerlediği haberlerle ilgili konuşan Ağar, "Neden Ukrayna ordusu buna karşı bir etkide bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

İşte Ağar'ın günlerdir konuşulan o konvoy ile ilgili sözleri:

Ben bu konvoyu Belarus'un içerisinde görsem veya Rusya'nın derinliklerinde görsem hani çok kanıksamam. Ama bir harekat alanında taktiksel bir alanda idari bir intikal yapan bir konvoy. Yani bu bir savaş için savaşan taraflardaki karşı taraflar için çok kolay bir yer. 64 kilometre derinlikten yanaşıyor durmadan. Belki bu 100 kilometre alanda ve bunun etrafında yer alıyor.

ORTADA BİR GARİPLİK VAR

Ukrayna ordusuna sorum şu bir tane mi topçusu yok? Bir tane mi havancısı yok? Bir tane sivil adam geçmişte askerlik yapmış 2 tane anti tank mayınını önüne koyduramıyor musunuz? Bir tane köprüyü menfezi patlatıp yolu trafiğe kapatamıyor musunuz? İki roket atarı ateşleyip öndeki bir tane en arkadakini vurup kitliyemiyor musunuz? Ortada bir gariplik var.

KOLORDUDAN FAZLA BİRLİK

Ruslar bir harekat alanında bu kadar büyük bir birlik bir kolordu seviyesinde. 5-6 tane aracın yan yana durduğu görülüyor. Son derece esnek bir şey yapacağım. 50 metrede bir tane araç olsa. Bu bir kilometrede bir araç demek. 64 kilometrede 1280 araç demek. 1280 araç ki belki 5 bin 6 bin araç var ama esnetiyoruz. Bu sadece bu haliyle bile bir tümenden fazla birliğe karşılık geliyor. 5, 6 ila çarpın bu orduya karşılık kolordudan yüksek birime karşılık geliyor.

BİZİM BİLMEDİĞİMİZ BİR BAŞKA FOTOĞRAF VAR?

Şimdi soru şu kolordudan yüksek bir birim nasıl oluyor da bir yolun üzerine diziliyor. Neden Ukrayna ordusu buna karşı bir etkide bulunmuyor. Çok net o ordunun orada dokunulmazlığı var demek. Bu bize bir şey anlatıyor. Ya o orduya dokunmaktan korkuyorlar ya da bununla ilgili aralarında bizim bilmediğimiz bir başka fotoğraf var.

Rus konvoyu Kiev’e neden varamadı? RUS KONVOYU KİEV'E NEDEN VARAMADI?

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