64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev’e neden varamadı? Ukrayna neden müdahale etmiyor? A Haber canlı yayınında Abdullah Ağar’dan çarpıcı sözler

KOLORDUDAN FAZLA BİRLİK

Ruslar bir harekat alanında bu kadar büyük bir birlik bir kolordu seviyesinde. 5-6 tane aracın yan yana durduğu görülüyor. Son derece esnek bir şey yapacağım. 50 metrede bir tane araç olsa. Bu bir kilometrede bir araç demek. 64 kilometrede 1280 araç demek. 1280 araç ki belki 5 bin 6 bin araç var ama esnetiyoruz. Bu sadece bu haliyle bile bir tümenden fazla birliğe karşılık geliyor. 5, 6 ila çarpın bu orduya karşılık kolordudan yüksek birime karşılık geliyor.