28 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Harkov’da neler oluyor? Türk iş insanı A Haber’de anlattı

Harkov’da neler oluyor? Türk iş insanı A Haber’de anlattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.02.2022 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022
ABONE OL
Harkov’da neler oluyor? Türk iş insanı A Haber’de anlattı

Rusya’nın ele geçirmeye çalıştığı noktalardan biri de Harkov. Dün bölgede yoğun çatışmalar yaşandı ve sivil noktalar hedef alındı. Ukrayna güçleri Rus zırhlı araçlarını imha etti. Bölgede yaşanan durumu A Haber canlı yayınında Türk iş insanı, Murat Aydın aktardı.

Murat Aydın'ın canlı yayında aktardıkları:

"Dün müzakere görüşmelerinin belli olmasının ardından akşam sakin geçti. Fakat bunun öncesinde Rus askerlerinin bölgeden temizlendiği bilgisini aldık. Harkov Belediye Başkanı, 15 Rus askerinin öldürüldüğünü ve 5'nin esir alındığını açıkladı.

Gece 1 saatlerinde 15-16 defa yüksek sesli bomba sesleri duyduk. İlk etapta endişe kapıldık ama sonra sakinleştik. Şu anda bir sakinlik hakim. Bizim umudumuz ateşkes olması yönünde.

Halk zor durumda ve burada havalar soğudu. İnsanlar yine süpermarketlerin önünde sıradalar. Şu anda her yer kapalı. Su almak için dışarı çıkanlar eli boş döndü.

Burada restoranı olan bir Türk bize arıtma çeşmesinde 2 bidon su verdi. Küçük bir bebeğimiz olduğu için suya çok ihtiyacımız oluyor. Bizden su isteyen bir Ukraynalı çiftle suyumuzu paylaştık. Bizim Türk halkımız ve vicdanımız böyle.

Şu anda burada halka verilen bir yardım da yok. Şu anda her yer kapalı ve böyle bir durum var. Burada halk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çok ümitli barış için ve onun yardım edebileceğini söylüyorlar."

KİEV RUS KUŞATMASI ALTINDA! ŞEHİRDEKİ DURUMU TÜRK İŞ İNSANI A HABER'DE ANLATTI

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatma altına aldı. Dış mahallelerde çatışmalar yaşanıyor. Şehire giden yollar ve köprüler yok edildi. Peki şehirde ne oluyor? Kuşatma ne durumda gelişmeleri A Haber canlı yayınına Kiev'den katılan Türk iş insanı Sabri Okay anlattı.

Sabri Okay'ın canlı yayında aktardıkları:

"Dün gece yine sığınaktaydık. Gece boyunca bombardıman devam etti. Çatışma seslerini duyduk. Sabah saatleri yine biraz sakindi. Çatışma sesleri ara ara yine geliyor. Biraz önce 2 tane büyük patlama sesi duyduk.

Ama tekrar etmekte fayda var, dün gece çok yoğun bombardıman oldu. Biz Kiev'den ayrılmak için yola çıktık ancak bize geri dönmemiz söylendi. Kiev'in etrafının sarıldığını belirttiler. Gıda konusunda sıkıntı yaşıyoruz.

Marketlerin açılacağını söylediler. İnsanlar burada psikolojik problemler yaşıyor. 15 dakika bomba sesi gelmeyince insanlar dışarı çıkıp bakıyor neden ses gelmiyor diye. Burada durumlar böyle."

Türk’ün elini Türk tutar! TÜRK'ÜN ELİNİ TÜRK TUTAR!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA