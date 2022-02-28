Harkov’da neler oluyor? Türk iş insanı A Haber’de anlattı

Şu anda burada halka verilen bir yardım da yok. Şu anda her yer kapalı ve böyle bir durum var. Burada halk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çok ümitli barış için ve onun yardım edebileceğini söylüyorlar."

KİEV RUS KUŞATMASI ALTINDA! ŞEHİRDEKİ DURUMU TÜRK İŞ İNSANI A HABER'DE ANLATTI

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatma altına aldı. Dış mahallelerde çatışmalar yaşanıyor. Şehire giden yollar ve köprüler yok edildi. Peki şehirde ne oluyor? Kuşatma ne durumda gelişmeleri A Haber canlı yayınına Kiev'den katılan Türk iş insanı Sabri Okay anlattı.